Fedez, l’accusa di Naska: “È venuto a prendermi a mazzate”

Dopo le parole di Fedez, Naska ha replicato sostenendo che il rapper sia andato a picchiarlo con altre 3 persone.

Le dichiarazioni fatte da Fedez durante la diretta Twitch insieme allo streamer GrenBaud stanno sollevando un polverone. Nelle ultime ore è andata virale suo social una clip in cui il rapper parla della rissa con Diego Naska e dei motivi che lo avrebbero spinto a dare uno schiaffo all’artista punk.

Le parole di Fedez

Durante la live su Twitch, Fedez ha raccontato: “Vuoi sapere dello schiaffo a Diego Naska? Te lo spiego serenamente. Banalmente, un amico loro, tale non so neanche il nome, ha fatto un post in cui diceva che si sco*ava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà, e Diego Naska commenta ridendo la cosa“.

“Gli ho chiesto banalmente che cosa gli facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa, bella lì. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo a una cosa così spregevole, in cui uno tira in mezzo i miei figli, io sono fatto così” – ha concluso il rapper.

La replica di Naska

Dopo poche ore che le parole del rapper sono diventate virali, il diretto interessato ha deciso di rispondere rivolgendo accuse pesantissime a Fedez. In un video pubblicato sulle storie Instagram, Naska dice “Stamattina ho visto dei TikTok e letto delle cose. Volevo dirvi, se non lo sapevate…“

Naska

“Lo sapete che se commentate con stupore un post riguardante qualcuno, perché di stupore parliamo, la gif non stava ridendo, era una gif di stupore, che vi lascio qui” – e pubblica la gif di un ragazzo che sputa dell’acqua appena bevuta dal bicchiere – “il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone? Tre contro uno“.

“Mezzasega. Non sapevo nemmeno, magari perché non sono un attivista come lui, che la violenza è il mezzo prediletto per chi si batte per la salute mentale e il benessere dei giovani” – prosegue Naska sfottendo il rapper – “La prossima volta che vai a un convegno invitami, perché abbiamo tante cose di cui parlare. Magari passami a prendere tu, però senza van con 5 persone dentro. Con la smart, da solo. Ciao”.