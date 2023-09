Continua la lotta tra Giovanni Allevi e la sua malattia: il musicista potrebbe presto riabbracciare il suo pubblico.

La battaglia di Giovanni Allevi con il brutto male che da tempo lo affligge, un mieloma che lo tiene lontano dai concerti ormai da un anno, prosegue. Per tutti i suoi fan arrivano però finalmente buone notizie.

Il musicista sta meglio rispetto a pochi mesi fa, e addirittura si spinge a dare appuntamento alle persone che gli vogliono bene tra non molto. Il tempo di ritrovare le forze, e poi tornerà a dedicarsi al pianoforte e alla musica, l’arte che gli ha sempre dato il coraggio di andare avanti.

Giovanni Allevi sta superando la sua malattia: l’annuncio

I dolori fortissimi, le prove più ardue, non sono il passato, ma sono comunque ormai quasi alle spalle. Davanti a lui c’è finalmente la riabilitazione, per poi poter finalmente tornare sul palco, lì dove sente di poter essere più vicino ai suoi fan, lì dove sente di poter abbracciare la vita con maggior forza.

Lo ha comunicato lo stesso compositore marchigiano attraverso un post pubblicato sui suoi account Instagram. Un post in cui ha chiesto ha tutti i suoi follower di aspettarlo ancora un po’. “Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo“, ha scritto Allevi, aggiungendo: “Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell’applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze“.

La richiesta di Allevi ai suoi fan

Senza aggiungere altro, l’artista ha voluto semplicemente invitare i fan a pazientare ancora un po’. Perché il momento di riabbracciarsi arriverà. Bisogna solo attendere: “Vi prego, aspettatemi ancora un po’, cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell’infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo“.

In conclusione del suo post, l’artista ha annunciato che presto potrà quindi ritrovare i suoi fan. Un messaggio carico di speranza che regala un sorriso a chi ormai da un anno sta cercando di dargli la forza di andare avanti, al di là di ogni ostacolo, al di là di ogni dolore.

Di seguito il suo post:

