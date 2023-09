Divorzio per Tiziano Ferro e tour promozionale per il tour saltato: l’annuncio su Instagram del cantautore di Latina.

Arriva una notizia clamorosa dagli account social di Tiziano Ferro. E stavolta, purtroppo, non è una bella notizia. Il cantautore di Latina ha annunciato di aver avviato le pratiche di divorzio dal marito Victor Allen e di essere costretto a cancellare il tour promozionale per il suo primo romanzo.

Una decisione importante arrivata all’improvviso, quando nessuno se lo sarebbe aspettato, attraverso un lungo post su Instagram in cui l’artista ha voluto condividere con i suoi fan questo nuovo capitolo della sua storia, anche se stavolta contrassegnato dal dolore.

Tiziano Ferro annuncia il divorzio dal marito Victor Allen

Fa male da morire, ma davanti a problematiche importanti bisogna avere il coraggio di assumersi responsabilità anche di questo tipo. Così, a quattro anni dal suo matrimonio, Tiziano ha scelto di separarsi da Victor Allen, il padre dei suoi figli, Andres e Margherita. E lo fa soprattutto per proteggere tutelare proprio loro, che in questo momento sono la cosa più importante per lui.

“Ho affrontato questa decisione in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti“, ha spiegato Tiziano, aggiungendo di aver anche cancellato il tour promozionale per il suo primo romanzo, La felicità al principio, in arrivo il 3 ottobre nelle librerie.

I figli al primo posto

Senza entrare nei dettagli di una notizia così sorprendente e dolorosa, l’artista ha voluto sottolineare che questo è un momento delicato per lui e che la sua attenzione è concentrata soprattutto sulla tutela dei suoi due meravigliosi figli, che trascorrono la maggior parte del tempo a casa con lui.

Non potendoli lasciare soli e non potendoli portare in Italia con lui, Ferro ha deciso di disdire tutti gli impegni professionali dei suoi prossimi mesi, nonostante si trattasse di appuntamenti che attendeva da una vita. “Questa volta, però, è diverso“, ha spiegato Tiziano, facendo il paragone con il recente tour negli stadi portato avanti anche contro il parere dei medici: “Non si tratta di me e della mia salute, ma di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità“.

Di seguito il post pubblicato dal cantautore di Latina:

