Spunta un incredibile indizio sul presunto matrimonio segreto di Adele con il procuratore sportivo Rich Paul.

Scoppia il caso Adele negli Stati Uniti. Secondo moltissimi fan della cantante britannica, e secondo tanti appassionati di gossip, l’artista si sarebbe sposata in gran segreto con Rich Paul, il procuratore sportivo da tempo ormai al suo fianco nella vita privata.

Durante lo scorso weekend sarebbe emerso infatti un indizio che, da solo, si potrebbe già trasformare in una vera e propria prova. E anche inequivocabile. A lanciare questo indizio sarebbe stata infatti la stessa artista, che si è fatta sfuggire durante la sua residency a Las Vegas una parolina che non è sfuggita ai più attenti…

Adele si è sposata con Rich Paul? L’indizio sui social

Il fatto è accaduto durante uno dei suoi ultimi show per la residency Weekends with Adele a Las Vegas, una serie di spettacoli che le sta consentendo di arrotondare i suoi introiti grazie a un accordo multimilionario. Di episodi bizzarri nel corso di questi eventi se ne sono visti diversi. Stavolta però la cantante si è lasciata andare addirittura a un clamoroso scoop di gossip.

Adele

Mentre parlava con il pubblico, scherzando su una proposta di matrimonio arrivatele da una fan, ovviamente rispedita al mittente, l’artista ha infatti parlato di Rich Paul, presente in sala, come di suo ‘marito‘. Una definizione che non ha lasciato spazio a dubbi tra i fan. Anche se, subito dopo, quando la fan le ha chiesto se potesse provare il matrimonio, l’artista si è schernita in maniera ironica: “No, non voglio nemmeno provarci. Lasciami in pace!“.

Di seguito un video diventato virale su TikTok:

La love story tra Adele e Rich Paul

Dopo aver divorziato con il suo storico marito, l’imprenditore Simon Konecki, la cantante si è presa del tempo per ritrovare la felicità. Nel 2021 ha però cominciato a frequentare il procuratore sportivo Rich Paul, mostrando fin da subito un grande affiatamento e facendo scatenare in più occasioni il mondo del gossip con notizie di un presunto matrimonio mai confermato.

Quello dell’ultimo weekend è solo l’ultimo indizio dunque su una telenovela che potrebbe continuare ancora per lungo tempo, fin quando almeno la popstar non deciderà di rompere gli indugi e uscire allo scoperto, dimostrando di essere davvero convolato a nozze come fatto diverse volte solo intuire.

Riproduzione riservata © 2023 - NM