Fiorella Mannoia sta male: la cantante è bloccata a letto da un’ernia al disco, slitta il concerto Una, nessuna, centomila.

Brutte notizie per Fiorella Mannoia e per tutti gli appassionati di musica italiana: la cantante sta male e da giorni è costretta a letto da un problema di salute! Purtroppo l’artista è alle prese con un’ernia al disco e in questo momento non riesce ad alzarsi dal letto. Per questo motivo è stata costretta a posticipare o cancellare tutti i suoi prossimi impegni. Compreso il concerto benefico Una, nessuna, centomila – In Arena.

L’appuntamento inizialmente previsto per il 26 settembre è stato rimandato, e non di qualche giorno. Slitta direttamente al 2024 a causa delle condizioni della direttrice artistica, in questo momento assolutamente impossibilitata a partecipare in qualunque forma.

Fiorella Mannoia alle prese con un’ernia: come sta la cantante

Una notizia inattesa e preoccupante per tutti i suoi fan. La cantante romana, 69 anni, è infatti costretta a fermarsi. E il suo stop ha comportato anche lo slittamento dell’attesissimo appuntamento dell’Arena di Verona. Quando gli altri membri del cast hanno saputo che Fiorella non avrebbe potuto prendere parte né alle prove, nell’evento, hanno tutti deciso di fare un passo indietro in attesa del suo ritorno.

Fiorella Mannoia

Ad annunciare questa novità non certo positiva è stata la stessa Mannoia attraverso un comunicato stampa: “Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa. (…) Certamente per diversi giorni mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi, amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie“.

Slitta il concerto Una, nessuna, centomila – In Arena

In questi giorni Fiorella sarebbe dovuta tornare sul palco per il grande concerto benefico Una, nessuna, centomila, contro la violenza sulle donne. Una kermesse che stavolta si sarebbe dovuta tenere nella location straordinaria dell’Arena di Verona il 26 settembre, ma che adesso è stata rinviata a data da destinarsi.

Insieme a lei sarebbero dovute salire sul palco grandi voci della nostra canzone: Paola Turci, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Elodie, Brunori Sas, Emma, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Tananai, Achille Lauro, Francesca Michielin e Noemi. I biglietti per l’evento rimarranno validi anche per la nuova data del concerto, ma sarà possibile anche chiedere un rimborso sul circuito di vendita utilizzato in fase d’acquisto.

