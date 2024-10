Giorgia: il figlio Samuel spoilera il nuovo singolo

Mentre Giorgia girava un video per TikTok, il figlio Samuel ha fatto partire in sottofondo il nuovo singolo della madre.

Giorgia sta per tornare con un nuovo singolo di cui si sa ancora pochissimo. Oggi il figlio Samuel, avuto con Emanuel Lo, ha fatto aumentare la curiosità dei fan spoilerando la canzone della mamma in un video pubblicato su TikTok.

Giorgia: lo spoiler del nuovo singolo

Giorgia ha sorpreso i fan pubblicando sul suo profilo TikTok un simpatico video in cui chiede al figlio Samuel, 14 anni, un aiuto per riprendere contatto con la piattaforma social. Il ragazzo, per tutta risposta, dice alla madre: “Metti su il tuo pezzo nuovo”.

Giorgia è ferma nella risposta: “No, i pezzi nuovi non si possono sentire perché non si può spoilerare. E poi ci sono problemi con la discografica”. Samuel, invece, fa partire il nuovo singolo ancora inedito della mamma e lei in tutta fretta interrompe il video.

Il simpatico siparietto è senza ombra di dubbio di un’astuta mossa di marketing per pubblicizzare il nuovo singolo di Giorgia. Nel mondo della musica, infatti, l’interazione con i fan tramite i social media è diventata una componente sempre più essenziale della promozione e dell’engagement per gli artisti. La brevissima anticipazione del brano ha attratto l’attenzione dei fan, i quali ora attendono con ancor più entusiasmo l’uscita dell’intero singolo.

Il video in macchina con l’amica Giulia

Mentre i fan attendono con ansia di avere maggiori informazioni sul nuovo singolo di Giorgia, la cantante continua a spoilerare piccoli pezzi del brano sui social.

La cantante ha infatti pubblicato su TikTok un altro video, questa volta in compagnia della sua amica Giulia. Nella clip le due donne sono in macchina e Giorgia ha fatto ascoltare in anteprima il nuovo singolo alla ragazza. L’unico commento, che però dice tutto, è: “è bellissima!”.