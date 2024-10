Dopo molte indiscrezioni, Dalila Gelsomino ha parlato pubblicamente della fine della storia con Eros Ramazzotti: scopriamo tutti i dettagli!

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzio da parte dei diretti interessati, Dalila Gelsomino ha finalmente deciso di prendere parola riguardo la fine delle relazione con Eros Ramazzotti. Attraverso una serie di Instagram stories, Gelsomino ha espresso i suoi sentimenti, sottolineando quanto sia stato difficile mantenere il proprio equilibrio emotivo dinanzi al giudizio e alla curiosità del pubblico.

Dalila Gelsomino: le storie su Instagram

“Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo.” – ha esordito Dalila nelle sue storie Instagram.

Poi prosegue: “Ma fino a prova contraria questa è anche la mia vita ed ora è giusto far chiarezza per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che vengono direttamente o indirettamente coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo tempo“.

Dalila Gelsomino: “Non eravamo più felici insieme”

La 34enne, esperta di accoglienza a turismo in Messico, ha spiegato che nonostante i tentativi di salvare la relazione, lei ed Eros Ramazzotti non stavano più bene insieme: “Gli amori sani sono molto scomodi, perché ti obbligano a lavorare su di te, ti tolgono dalla tua zona di comfort“.

“Io ed Eros non eravamo più felici insieme. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare. A volte si vince, altre volte si impara“.

Poi conclude: “Chi mi segue sa che io non ho paura a mostrarmi vulnerabile. Perché penso che quella sia la parte più autentica dell’esistenza. Le maschere che ci mettiamo sono una proiezione di noi stessi e quando ci disconnettiamo dalla nostra vera essenza, perdiamo tutto“.