X Factor: concorrente eliminata attacca Paola Iezzi

Marina Del Grosso, concorrente di X Factor, ha avuto una discussione con Paola Iezzi dopo la sua eliminazione.

Ad X Factor si stanno svolgendo i Bootcamp: ogni giudice deve scegliere i migliori 4 tra i 12 componenti della propria squadra. Una fase delicata che inevitabilmente lascia scontenti molti concorrenti del talent.

E’ proprio quello che è successo con Marina Del Grosso. La ragazza, dopo essere stata eliminata da Paola Iezzi nella puntata di giovedì, ha dato il via ad una vera e propria polemica.

Marina Del Grosso: la polemica contro Paola Iezzi

Durante la puntata di giovedì, Paola Iezzi ha scelto di eliminare Marina, tenendo al suo posto un altro concorrente.

Questa decisione ha scatenato l’immediata reazione della ragazza, che ha attaccato la giudice: “Posso dire solo una cosa? Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta. Assolutamente. Perché io penso che bisogna portare la qualità, e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show, fare spettacolo. Io penso che la qualità sia la musica, la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera. Vera! Vera! Questa è la reazione di una persona che ha fame“.

Paola Iezzi prontamente ha replicato: “Ti blocco un attimo perché io faccio da trent’anni questo lavoro e se posso darti un consiglio da umile serva della musica quale sono e sono sempre stata, la tua reazione adesso non va bene. La reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio per la prossima volta”.

Paola Iezzi

Le storie di Marina su Instagram

Marina Del Grosso ha deciso di proseguire la polemica tramite alcune storie pubblicate su Instagram: “Sicuramente il mio percorso a X Factor è provocatorio, a tratti disturbante. Sono andata a X Factor per rappresentare, oltre me, tutta una categoria di cantanti e musicisti pieni di talento che senza un team dietro o qualche santo in paradiso vengono lasciati totalmente in balia del nulla nel panorama musicale, ed è un peccato“.

Poi ha continuato: “Se sei preparato e sai quello che sei che fai in quel contesto sei scomodo perché il messaggio che passa è che si vuole sempre dare priorità al personaggio, anche se si presenta come autodidatta quindi obiettivamente meno preparato di chi studia, perché quello che conta è lo show, è il prodotto commerciale“.

E ancora: “E l’arte, l’arte ormai non esiste più, la vera arte viene ‘sminuita’ e per ‘sminuirla’ a favore del prodotto ci si appella a quanto di più personale e soggettivo ci sia, come ‘interpretazione o il ‘non mi sei arrivato’ o il ‘sei troppo studiato’ o ancora ‘non ho il giusto percorso per te’ (ma di questo ne parliamo in un secondo momento) pur di pararsi il sedere“.

“Il mio augurio è quello che questa polemica abbia acceso in molti una lampadina, un segnale, e sono sicura che col tempo avrò la mia rivincita, magari a X Factor, magari altrove e insieme a me tutte le persone che lottano davvero e la fame la hanno davvero. Quindi obiettivo raggiunto. E ricordatevi, per iniziare una rivoluzione bisogna rischiare e metterci la faccia. Per il resto, la musica parlerà sempre per me!” – conclude Marina.