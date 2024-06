Gigi D’Alessio, la canzone per Bianca Atzei: “Mi sono commossa”

Gigi D’Alessio ha scritto una canzone per Bianca Atzei: si chiama “Una cometa blu” e affronta il doloroso tema dell’aborto spontaneo.

Intervista per Il Corriere del Mezzogiorno, Bianca Atzei ha parlato della canzone che Gigi D’Alessio ha scritto per lei. Si intitola “Una cometa blu“, brano intenso ed emozionante che affronta il tema della maternità interrotta. Un dolore immenso che Bianca si è ritrovata a vivere dopo aver perso il primo figlio che aspettava che Stefano Corti.

Le parole di Bianca Atzei

“Gigi per me è una persona speciale. Mi è stato accanto nei momenti più complicati della mia vita.” – ha rivelato Atzei – “Ho imparato molto da lui, umanamente e artisticamente. Quando mi è arrivata Una cometa blu ho subito pensato che fosse un brano che non avrei potuto mai scrivere, perché riguarda una cosa che mi è accaduta e che mi ha ferita“.

“Gigi D’Alessio è riuscito a toccare con delicatezza un tema molto difficile, come appunto l’aborto spontaneo.” – prosegue la cantante – “La prima volta che l’ho ascoltata mi sono dunque commossa parecchio. Noa ogni volta che l’ascolta si ferma“.

“È rapito dalla melodia. Probabilmente perché l’ho cantata mentre lui era nella mia pancia. Avrà quindi avvertito un’energia molto forte, che riaffiora quando la riascolta. È come se avvertisse una profonda connessione con la musica e le parole. È una specie di magia.“

Il significato di “Una cometa blu”

Il testo di “Una cometa blu” è un viaggio attraverso il dolore e la rinascita. Descrive l’attesa, la perdita, la rabbia e infine l’arrivo di una nuova vita che porta luce dopo la tempesta. La canzone apre con l’immagine di occhi che si sognano, un naso all’insù che non si è mai potuto vedere, rappresentando sia la perdita che l’amore incondizionato tra madre e figlio.

La cometa blu, descritta nella canzone come un miracolo e un regalo, simboleggia il secondo bambino di Atzei, un nuovo inizio pieno di speranza e luce. Il brano si chiude con la promessa che la vita, pur tra difficoltà e dolori, offre sempre la possibilità di meraviglia e bellezza.