Sfera Ebbasta: durante il concerto respinge un fan salito sul palco

Durante il suo concerto a San Siro, Sfera Ebbasta ha respinto un fan che era salito sul palco per abbracciarlo: polemica sui social.

Durante il concerto di martedì 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano, un giovane fan di Sfera Ebbasta è riuscito a superare la sicurezza e a salire sul palco. La reazione del suo idolo però non è stata quella che si aspettava: è stato respinto in malo modo dal trapper e portato giù dalla sicurezza. Il comportamento di Sfera ha fatto molto discutere, sollevando la polemica sui social.

Il video virale sui social

Nelle ultime ore il video dell’accaduto è diventato virale sui social. Nella clip si vede il ragazzino salire sul palco e cercare di abbracciare Sfera, mentre il cantante lo respinge continuando a cantare come se nulla fosse. Pochi istanti dopo è stato le stesso cantante a spiegare il perchè di questo comportamento.

“Lo dico una volta sola raga, quando vi devo dare il cinque scendo io. Per favore non venitemi a ca*are il ca*zo sul palco. Vi scongiuro per favore.” – ha detto il cantante – “Vi voglio bene a tutti, ovviamente. Scenderò dopo a dare il 5 a tutti e 60mila… Non è vero, solamente a qualcuno. Però per favore basta salire sul palco perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia. Quando in verità non è così.“

La reazione sui social

La questione ha generato dibattito tra gli utenti di X, ex Twitter e altre piattaforme, dividendo le opinioni. Da un lato, vi è chi critica Sfera Ebbasta per quello che è stato interpretato come un atteggiamento di superiorità o indifferenza, dall’altro, molti difendono la scelta dell’artista, comprendendo le ragioni di sicurezza dietro al suo comportamento. Per il momento il cantante non ha ancora replicato alle polemiche che circolano online.