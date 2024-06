Geolier torna single: finita la relazione con la storica fidanzata

Geolier si è lasciato con la sua storica fidanzata Valeria D’Agostino: ecco cosa ha rivelato il rapper in un’intervista.

Geolier, sta vivendo un periodo particolarmente florido grazie al successo del suo ultimo album “Dio lo sa“, uscito il 7 giugno e già salito agli onori delle classifiche come Disco d’Oro. Tuttavia, per quanto riguarda la sua vita privata, non sta attraversando un periodo facile: il rapper si trova dover a fare i conti con la fine della relazione con Valeria D’Agostino, sua storica fidanzata.

Le parole di Geolier

In un’intervista rilasciata ad Esse Magazine nella sua nuovissima casa a Pozzuoli, Geolier ha rivelato: “È stata la cosa più difficile da superare“. A Valeria, il rapper ha dedicato strofe cariche di amore. Nel nuovo album affronta invece la rottura: “L’amore è sempre stato presente nella mia vita, c’è nel disco perché è quello che ho vissuto… La rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre“.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Su una possibile nuova relazione il cantante ha commentato: “Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo“.

I motivi della rottura

Le voci di una possibile rottura tra Geolier e Valeria D’Agostino circolavano già dalla conclusione del Festival di Sanremo. Secondo alcuni uno dei motivi dell’allontanamento tra i due potrebbe essere il crescente successo del rapper e la sua carriera che lo porta ad essere sempre pieno di impegni.

Il distacco tra Geolier e Valeria è stato graduale: prima hanno rimosso le foto pubblicate insieme sui social, poi hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.