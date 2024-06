Rosa Chemical ha una nuova fidanzata: ecco di chi si tratta

Secondo le ultime indiscrezioni Rosa Chemical si sarebbe fidanzato con Linda Stabilini, una ragazza molto nota su Tik Tok.

Rosa Chemical ha una nuova fiamma: si tratta di Linda Stabilini, nota anche come “Queen dei Manzi” o “techno contadina“. La ragazza infatti, ha trascorso la sua infanzia in una fattoria a Lodi con la famiglia e spesso posta video di lei con gli animali o mentre aiuta i genitori con il trattore.

Rosa Chemical e Linda Stabilini sono fidanzati

La relazione tra i due sembra andare avanti da alcune settimane ed è stata ufficializzata tramite alcune storie su Instagram. Linda ha infatti postato una foto in cui appoggia le sue gambe sopra quelle di un ragazzo tutto tatuato ed ha poi confermato che si trattava proprio di Rosa Chemical. Lui invece ha condiviso una storia più esplicita, in cui stampava alla ragazza un bel bacio sulla guancia.

Nei suoi video su Tik Tok, Linda si racconta così: “Io ho una fattoria, con mucche cavalli e maiali. Spesso aiuto mio papà con i lavori come guidare il trattore o spalare la cacca. Infatti nei miei video faccio vedere questi aspetti del vivere in campagna che piacciono molto ai miei follower. Poi ho tantissimi gatti perché li amo e ho anche delle capre, dei pony, delle oche, delle galline e dei conigli”

Il video del threesome

Nei giorni antecedenti alla rivelazione di questa nuova relazione, era circolato sul web un gossip di un presunto video hot di un threesome con Rose Villain. Non era chiaro chi altri fosse coinvolto, ma secondo alcuni rumors l’altro uomo presente nel video oltre a Rosa Chemical sarebbe potuto essere Villabanks.

Rosa Chemical

In realtà, nei giorni scorsi, si è scoperto che non esiste alcun video e che si è solo trattato di un’astuta mossa di marketing studiata a tavolino per la promozione di “3SOME“, il nuovo singolo di Rosa Chemical che uscirà il 20 giugno.