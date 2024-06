Fedez è tornato sui social: la foto con la flebo preoccupa i fan

Dopo giorni di assenza, Fedez è tornato a farsi vivo sui social: una foto con la flebo pubblicata dal rapper ha fatto preoccupare i fan.

Dopo giorni di indiscrezioni e speculazioni sui motivi della sua sparizione dai social, Fedez è tornato pubblicando su Instagram un carosello di immagini. Una foto in particolare ha suscitato la preoccupazione dei fan: nello scatto si vede il rapper, presumibilmente steso su una barella da ospedale, con una flebo nella mano.

Fedez: i problemi di salute

Oltre alla foto con la flebo, nel post Fedez non ha fornito ulteriori dettagli su ciò che gli è successo negli ultimi giorni. Nella didascalia si legge: “Inserisci frase motivazionale a caso“, come a voler sottolineare il periodo difficile che sta attraversando il rapper.

Nel passato, Fedez aveva affrontato momenti difficili, come nel settembre 2023, quando fu ricoverato per due ulcere che causarono un’emorragia interna, e ancor prima, nella primavera del 2022, con la diagnosi e successiva rimozione di un tumore al pancreas.

Un nuovo cucciolo di Golden Retriver

Oltre alla foto con la flebo, nel post e nelle sue storie Instagram Fedez ha anche condiviso con i fan una notizia decisamente più allegra. Federico ha adottato un nuovo cucciolo di Golden Retriver. Dopo la rottura con Chiara Ferragni, infatti, il rapper non aveva più avuto la possibilità di vedere Paloma, il Golden che la sua ex suocera Marina Di Guardo aveva regalato a lui e all’influencer.

In diverse occasioni Fedez si era lamentato del fatto che non gli venisse fatto vedere il cane: evidentemente i due ex non sono riusciti a trovare un accordo. Oggi il rapper ha postato delle storie in cui porta in macchina e poi accoglie in casa il nuovo cucciolo di cui ancora non si sa il nome.