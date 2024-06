Justin Timberlake è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza

Justin Timberlake si trova in guai seri: la popstar è stata arrestata a Sag Harbor per guida in stato di ebbrezza.

L’arresto di Justin Timberlake negli Hamptons per guida in stato di ebbrezza ha scosso il mondo dello spettacolo. La celebrità, nota per la sua carriera di successo sia nella musica che nel cinema, si è trovata al centro della cronaca non per i suoi lavori artistici, ma per un grave fallo stradale.

Secondo quanto riferito dalla ABC, citando fonti vicine agli accaduti, l’incidente è avvenuto a Sag Harbor, una nota località balneare nei pressi di New York. L’artista è attualmente in attesa di comparizione davanti alla corte.

Justin Timberlake: i dettagli dell’arresto

TMZ ha ottenuto una dichiarazione da parte di un rappresentante della polizia di Sag Harbor, il quale ha confermato che Timberlake è stato fermato e trattenuto nella loro stazione. Una testimonianza raccolta dal Daily Mail rivela ulteriori particolari: “Justin era fuori a cena con gli amici e c’erano delle auto della polizia parcheggiate fuori dal ristorante, come quasi tutte le sere. Cercano persone che se ne vanno dopo mezzanotte e che potrebbero aver bevuto“.

Una prassi, quella dei controlli fuori dai ristoranti nel cuore della notte, volta a prevenire situazioni di guida in stato di ebbrezza.

Il ritorno sulla scena musicale

Nonostante l’incidente, non si può dimenticare il rientro di Justin Timberlake nel mondo della musica con il lancio di “Everything I Thought it Was”, il suo primo album dopo 6 anni dall’ultimo progetto discografico.

Il suo “Forget Tomorrow World Tour“ è stato un successo tale da rianimare la sua reputazione, raccogliendo consensi sia dal pubblico che dalla critica in tutti gli Stati Uniti. Si susseguono voci di un possibile prolungamento del tour in Australia nel 2025, a conferma dell’enorme successo e dell’attesa intorno alla figura di Timberlake.

Justin Timberlake

L’ultimo concerto ha visto l’artista esibirsi a Miami il 15 giugno, mentre il prossimo fine settimana lo vedrà protagonista a Chicago, prima di salire sul palco per due serate al Madison Square Garden di New York.