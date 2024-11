Geolier assume due fan di Napoli: “Se lo meritano”

Geolier ha fatto un bellissimo gesto: ha assunto come dipendenti una coppia di fan napoletani, Nunzia Ferone e Gaetano D’Alterio.

Geolier è sempre stato molto legato ai suoi fan napoletani ed ha deciso di dimostrarlo con un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Il rapper partenopeo ha deciso di assumere come suoi dipendenti una giovane coppia di fan.

Si tratta di Nunzia Ferone e Gaetano D’Alterio che da sempre seguono con passione la carriera del cantante e che finalmente hanno coronato il sogno di lavorare per il loro idolo.

Che lavoro faranno Nadia e Gaetano

Per Nunzia, ex commessa, e Gaetano, esperto di digital, la vita ha preso una svolta inattesa e felice. Sono riusciti a farsi notare da Geolier grazie ad una fanpage dedicata proprio a lui: il rapper ha talmente apprezzato il loro lavoro che ha deciso di assumerli come addetti al Geolier Official Pop-Up Store di Nola.

Questa trasformazione da fan a membri effettivi del team di Geolier è emblematica non solo della loro determinazione, ma anche dell’apertura del rapper verso chi lo ha sostenuto fin dall’inizio. “Per me il sogno più grande ora è poter offrire un lavoro a chi non ce l’ha.” – ha commentato Geolier. “Grazie di tutto Geolier, ti saremo grati a vita. Grazie anche a tutti voi che ci supportate giorno per giorno” – le parole di Nunzia e Gaetano su Instagram.

Il commento del fratello di Geolier

I dettagli della vicenda sono stati svelato al Corriere della Sera da Gaetano Palumbo, fratello di Geolier: “Oltre ad avere i profili ufficiali di Emanuele, siamo da sempre molto attenti anche a tutto ciò che in particolare sui social ruota intorno a mio fratello. Nell’oceano sempre più vasto di piccoli influencer , ho subito notato Nunzia e Gaetano, che di fatto gestiscono la fan page di Geolier più attiva e identificativa, perché a differenza di tante altre convoglia i veri fan di Emanuele“.

Poi ha aggiunto: “L’occasione di coinvolgerli fattivamente si è poi presentata durante la progettazione del primo pop up store di Geolier. Abbiamo immediatamente assunto sia Nunzia che Gaetano per gestirlo. Entrambi hanno anche un rapporto personale stretto con Emanuele e sono di conseguenza i migliori per poter raccontare i tanti cimeli presenti nello store, che vanno dalla moto agli indumenti”.