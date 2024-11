Venditti riceve la Lupa Capitolina: “Roma great again”

Antonello Venditti ha ricevuto la Lupa Capitolina dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ed ha citato una famosa frase di Trump.

Nella splendida cornice dell’Aula Giulio Cesare, Antonello Venditti ha ricevuto un riconoscimento molto speciale: la Lupa Capitolina, simbolo dell’affetto che la città di Roma riserva a figure che, con il loro lavoro e il loro talento, hanno saputo rappresentare e valorizzare l’identità culturale e affettiva della Capitale.

Durante la cerimonia, il cantautore ha pronunciato una frase che non è passata inosservata, citando uno degli slogan più noti di Donald Trump.

Le parole di Antonello Venditti

Nel ricevere questa onorificenza, Antonello Venditti ha subito sottolineato il suo immenso amore per Roma. “Sono onorato ed emozionato” – ha esordito il cantautore – “Questo è tantissimo per me, Roma è la mia casa e la amo in tutte le sue forme. Questa vocazione che mi fa amare questa città con tutti i suoi difetti, cercando di porre rimedio a questi presunti difetti. Siamo arrivati ad amare anche le buche di Roma, sono parte della nostra vita, ci facciamo crescere i fiori dentro”.

Poi l’artista ha citato uno degli slogan più famosi di Donald Trump, utilizzato durante la campagna elettorale: “Ho fatto un sogno. Un brano che riguarda i nostri rapporti con gli altri. La canzone è nata come un inno a questa città ed è fatta per chi ama Roma e non è romano. Noi non sopportiamo le critiche altrui, ma questa è una città amatissima da tutto il mondo. Per questo dobbiamo rispettarla di più, i romani devono dare di più alla città. Vogliamo fare Roma great again“.

Omaggio ad un narratore di Roma

Durante l’evento, al quale hanno partecipato figure chiave della città, tra cui il Sindaco Roberto Gualtieri, è stato sottolineato il contributo significativo di Venditti alla cultura romana attraverso le sue canzoni. Nel suo discorso, il Sindaco ha elogiato la capacità di Venditti di catturare l’essenza di Roma, facendo riferimento a successi storici come “Roma Capoccia” che hanno contribuito a rendere immortale lo spirito della città nella musica italiana

Antonello Venditti

“Questa Lupa capitolina la diamo ad Antonello Venditti con tanta gioia e gratitudine. È un artista, musicista, cantautore e poeta che come pochissimi ha saputo raccontare la nostra città, i sentimenti, le gioie, le passioni e i dolori che tanti di noi hanno vissuto. E in tanti ci sentiamo rappresentati.” – ha spiegato Gualtieri.