Lazza è diventato papà: è nato il piccolo Noah

Il 13 novembre alle 12.08 è nato Noah, figlio di Lazza e Greta Orsingher: il rapper lo ha annunciato tramite i social.

Lazza e Greta Orsingher sono diventati genitori: ieri, mercoledì 13 novembre, alle 12.08 è nato Noah, il loro primogenito. Il rapper ha comunicato la bellissima notizia ai fan con delle storie pubblicate su Instagram.

Lazza: le storie su Instagram per la nascita di Noah

Come ormai accade sempre più spesso, Lazza ha scelto di comunicare ai fan la bellissima notizia con delle storie Instagram. “Benvenuto all’erede. Welcome Noah” – ha scritto, aggiungendo anche il simbolo dell’infinito e taggando Greta. Nella prima storia pubblicata su Instagram il rapper ha indicato come ora di nascita le 12.08 am per poi correggersi nella successiva: “Scusate ho sbagliato. 12.08 pm”.

Il piccolo Noah è quindi venuto al mondo nelle prime ore del 13 novembre, pochi minuti dopo la mezzanotte. La coppia non ha ancora condiviso nessuna foto del bambino, ma Lazza ha pubblicato un’immagine in cui si vede la manina minuscola del neonato appoggiata al suo braccio. Greta, invece, ha pubblicato una foto mentre mangia un meritatissimo sushi: uno dei suoi cibi preferiti a cui ha dovuto rinunciare durante la gravidanza.

Greta Orsingher e Lazza

La gioia per la nascita di Noah

La nascita di Noah rappresenta non solo un grande cambiamento nella vita di Lazza e Greta Orsingher ma anche l’inizio di una nuova avventura insieme. Da quando hanno annunciato di aspettare un bambino, i due neogenitori hanno spesso espresso sui social la loro felicità e l’impazienza di intraprendere questo viaggio.

Sebbene finora non siano state pubblicate foto del bambino, è chiaro che l’arrivo di Noah ha riempito di gioia la vita della coppia. Mentre Lazza e Greta si godono questi primi momenti con il nuovo arrivato, i fan attendono con ansia ulteriori aggiornamenti e magari qualche scatto del piccolo insieme ai genitori.