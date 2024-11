Max Pezzali compie 57 anni: dolcissime le parole della moglie

Oggi è il 57esimo compleanno di Max Pezzali: la moglie Debora Pelamatti gli ha scritto una dedica dolcissima sui social.

Per Max Pezzali quello di quest’anno è un compleanno speciale: da poco è uscita la serie Sky “Hanno ucciso l’uomo ragno” che racconta l’incredibile storia degli 883 e il suo tour negli stadi sta raccogliendo ovunque il tutto esaurito. A rendere ancora più dolce questo giorno ci ha pensato la moglie, Debora Pelamatti, che sui social gli ha dedicato delle bellissime parole.

Debora Pelamatti: la dedica a Max Pezzali

Su Instagram, Debora ha condiviso una foto in cui è abbracciata a Max ed entrambi sorridono felici alla fotocamera. Nella didascalia si legge: “Sei nella mia vita dal 1995. Sei mio da 11 anni. E quante parole ci siamo detti in questi 11 anni d’amore. Ogni singolo giorno ‘Ringrazio il cielo che tu sei capitato a me'”.

La dedica prosegue: “Sei stato e continui ad essere il mio migliore amico (sono così fiera di essere stata l’eccezione della tua famosa regola), il mio confidente, il mio compagno di giochi, di viaggi (anche se ogni volta litighiamo per le mie valigie), di serie tv. Il mio opposto che mi completa. Sei un marito, un padre, un figlio speciale. Sei la persona più buona, generosa, altruista, colta, simpatica, talentuosa e umile che io abbia mai incontrato”.

Debora e Max: una famiglia meravigliosa

Max Pezzali

La splendida dedica per il compleanno del marito si chiude poi con parole cariche di significato: “Tu sei la famiglia meravigliosa che insieme abbiamo costruito. Come dice la canzone che ti piace tanto: “Sempre e per sempre tu ricordati, dovunque sei, se mi cercherai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”. Sempre al tuo fianco pronta a supportarti, aiutarti, difenderti, amarti. Perché sei la persona più incredibile che io abbia mai incontrato e sempre e per sempre ti amerò“.