Sanremo 2025: prime indiscrezioni sui cantanti in gara

Sanremo 2025 è sempre più vicino: in attesa dell’annuncio del 2 dicembre, scopriamo le prime indiscrezioni sui possibili artisti in gara!

Manca ormai sempre meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo: il 2 dicembre il direttore artistico Carlo Conti svelerà ufficialmente la lista dei Big che parteciperanno alla gara. Nel frattempo l’atmosfera si scalda con le prime indiscrezioni sui nomi dei cantanti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti: le sue parole in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha svelato qualche curiosità sui Big. “Sono arrivati 560 candidati per Sanremo Giovani. Quanti sono stati i candidati dei big? Altrettanti, forse pochi meno, ma la cifra è di poco inferiore” – racconta il conduttore.

“Non ci sarà solo l’amore rose e fiori nelle canzoni. Fra i Big ci sono dei microtemi piuttosto che i macrotemi. Qual è il discrimine tra Sanremo Giovani e i Big di Sanremo 2025? La popolarità, il numero di stream.” – prosegue.

Teatro Ariston Sanremo

Poi conclude: “Nelle nuove proposte c’è un 27enne che ci auguriamo diventi una realtà e un 20enne nei Big perché è già una realtà. Per il vincitore delle Nuove Proposte non c’è il diritto di partecipare alla successiva edizione tra i Big“.

Le prime indiscrezioni sui possibili artisti in gara

Le voci su chi potrebbero essere gli artisti in gara a Sanremo 2025 sono moltissime. Il quotidiano La Repubblica ha stilato una lista dei nomi dei cantanti che potrebbero partecipare alla prossima edizione della kermesse.

“Circolano i nomi di Madame, Elodie, Olly, Gazzelle, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, Coma_Cose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Anna Pepe, Benji & Fede, Tommaso Paradiso.” – si legge.

Ma non finisce qui: “C’è ci dice che Conti stia lavorando all’ambizioso obiettivo di portare in gara Gianna Nannini (nome che ormai da qualche anno ricorre nel toto-big dei festival) e Tiziano Ferro. Mentre per la quota “over” si fanno i nomi di Patty Pravo, Marcella Bella e Al Bano. Ma non è tutto: on line si scommette su una presenza tra i superospiti di Damiano David, il frontman dei Maneskin che si presenterebbe sul palco dell’Ariston nella nuova veste di solista“.