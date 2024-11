Piero Pelù si cancella da X: “Esprimo il mio dissenso”

Piero Pelù, ex frontman dei Litfiba, ha disattivato il suo profilo X come segno di protesta contro Elon Musk, proprietario della piattaforma.

Piero Pelù è sempre stato un artista controcorrente e anche questa volta non ha deluso i suoi fan. L’ex frontman dei Litfiba ha deciso di eliminare il suo profilo su X, ex Twitter, come forma di protesta contro le recenti dichiarazioni e azioni di Elon Musk, attuale proprietario del social network.

Nel dettaglio, la mossa di Pelù nasce da una profonda inquietudine per le direzioni che sta prendendo il discorso pubblico online, influenzato secondo lui da politiche e gestioni preoccupanti.

Piero Pelù: il gesto di protesta contro Elon Musk

Piero Pelù ha spiegato di essere arrivato a questa decisione perchè vuole dare “un chiaro segnale di dissenso civile nei confronti di chi sta restringendo le nostre libertà personali“. La decisione del cantante di disconnettersi da X non è stata presa alla leggera. È una risposta meditata contro quelle che lui definisce “dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste” da parte di Elon Musk.

L’artista vede in questo gesto una presa di posizione non solo contro l’individualità di Musk ma, più in generale, contro una tendenza a restringere le libertà personali attraverso i social media e la diffusione di propaganda politica.

L’annuncio su Instagram

Ad annunciare ai fan la decisone di chiudere il suo profilo X è stato lo stesso Piero Pelù mediante un post pubblicato un Instagram. “Ciao a tuttt, visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma “X” di sua proprietà.” – esordisce il cantate.

Poi prosegue: “Molti mi dicono che sono un folle a prendere questa decisione ma credo che oggi sia fondamentale dare dei segnali chiari di dissenso civile verso chi sta restringendo sempre più le nostre libertà personali anche attraverso le propagande politiche. Dopo avere già ridotto a semplice vetrina la mia pagina FB ora chiudo X per un aperto dissenso verso chi la gestisce“.

“Ai miei 450.000 amici dico vediamoci su Instagram” – conclude – “e ai miei concerti, nei bar, nelle strade, nelle librerie dove la vita vera e tangibile ancora esiste. A presto ovunque!“.