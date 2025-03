La cantante ha espresso la sua opinione sull’Auto-Tune e ha colto l’occasione per annunciare quali saranno i suoi futuri impegni.

Fiorella Mannoia è stata ospite del programma Da Noi…A Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. In questa occasione ha espresso la sua opinione sull’utilizzo dell’Auto-Tune, strumento musicale da sempre oggetto di critiche.

Fiorella Mannoia e l’Auto-Tune

Durante la trasmissione, la cantante ha avuto modo di esprimere la propria opinione circa l’utilizzo dell’Auto-Tune nelle produzioni musicali: “Non ho nulla contro l’Auto-Tune, così come gli arrangiamenti e i riverberi che modificano le voci“.

Fiorella ha aggiunto: “Se si utilizza come una sonorità, non c’è niente di male. Il problema è quando lo si usa per barare: se non sai cantare e lo utilizzi per nascondere le carenze, allora non va bene“.

Non solo Fiorella Mannoia, nel corso delle settimane diversi cantanti hanno deciso di dire la loro sull’utilizzo dell’Auto-Tune. Lo stesso Salmo a Fanpage.it aveva dichiarato: “Attualmente mi pare che si stiano opponendo tutti a questa roba, se usi l’Auto-Tune gli italiani ti insultano, però è giusto così, sta diventando una barzelletta“.

Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra: il nuovo tour di Fiorella Mannoia

La cantante ha poi cambiato argomento, annunciando alle telecamere quali saranno i suoi impegni futuri. Primo tra tutti, Semplicemente Fiorella, evento che si terrà alle Terme di Caracalla di Roma il 3 e il 4 giugno 2025.

Ma non solo, dato che l’artista sarà impegnata anche nel Fiorella Sinfonica-live tour, la tournée in cui Fiorella sarà accompagnata dall‘Orchestra Sinfonica Saverio Mercandante di Altamura, sotto la direzione del Maestro Rocco De Bernardis.

A tal proposito, la cantante ha dichiarato: “Non ho mai contato i miei tour, ho fatto migliaia di concerti. Esibirsi con un’orchestra sinfonica è un’esperienza unica: è come un respiro collettivo, un’emozione straordinaria“.