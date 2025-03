Giuliano Sangiorgi e la compagna Ilaria Macchia sono diventati genitori per la seconda volta. Il cantante ha deciso di annunciare l’evento sui social con una foto accompagnata da una bellissima dedica.

La mattina di domenica 23 marzo, Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro è diventato di nuovo papà. Il cantante ha deciso di rendere pubblico il lieto evento annunciandolo con un bellissimo post sul suo account Instagram.

L’annuncio della gravidanza era arrivato grazie a un’intervista per Vanity Fair, durante la quale il frontman aveva ammesso: “Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura, per me che sono un chiacchierone se non condivido una gioia con gli altri è dura. Non volevamo dirlo prima perché c’erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani“.