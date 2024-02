Con un post su Instagram Chiello ha messo la parola fine alla sua amicizia con Blanco. Nella didascalia ha spiegato i motivi della rottura.

Pare che l’amicizia tra Blanco e Chiello sia davvero finita: i rapporti tra i due artisti sono ai minimi termini. Chiello ha infatti pubblicato su Instagram un post infuocato con una foto risalente a qualche anno fa che lo ritrae insieme al collega: nella didascalia ha spiegato i motivi di tale rottura.

Chiello contro Blanco: il post su Instagram

Poche ore fa Chiello, ex membro del collettivo FSK Satellite, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha sfogato la sua rabbia nei confronti del suo ormai ex amico Blanco. “Qui sembravamo felici e in effetti credevo di aver trovato una spalla in questo mondo fatto di ‘a buon rendere’” – ha esordto il cantante.

“Sono estenuato mi sembra di correre sul posto con una sola gamba da decenni, non so quando finirà ma non ho mai smesso di crederci.“- prosegue – “So che per un attimo hai creduto in me e te ne sono grato, hai fatto si che io mi amassi di nuovo. A tutti quelli che hanno dubitato, tutti quelli che non hanno creduto in me, li lascio in disparte a fare il proprio percorso. Non me ne curo.“

Chiello contro Blanco: il motivo della lite

Dopo questa lunga introduzione, Chiello se la prende direttamente con Blanco. Queste le sue parole: “Ci vogliono due palle grosse così per seguirmi in questa vita, io sono un amante del rischio ma tu sei ancora un bambino che non pesa le proprie parole, automaticamente (scusa se sono così schietto) un mezzo uomo“.

E ancora: “Credevo che avremmo cambiato il panorama Italiano io e te Riky ma tu sei troppo impegnato a guardare i tuoi numeri e a imparanoiarti sullo sviluppo della tua carriera, per concentrarti sulla magia che si cela dietro quello che facciamo.“

Chiello (ph. Francis De La Croix)

“Ti do un consiglio da fratello: impara a vivere Blanco. Manda a fa***lo tutti quelli che vogliono cambiarti e sii te stesso che le persone non desiderano altro. Spero che un giorno tu capisca“ – conclude Chiello. Il motivo della rottura sarebbe quindi da imputare al successo di Blanco, che secondo l’ex amico gli avrebbe dato alla testa facendogli perdere di vista le cose davvero importanti.

La demo della canzone non ancora pubblicata

Il post, oltre alla foto con Blanco, contiene anche parte di un brano che Chiello aveva registrato insieme all’amico. Molto probabilmente, stando così le cose tra i due, la canzone sarà destinata a rimanere per sempre un inedito.

Riproduzione riservata © 2024 - NM