Marica Pellegrinelli ha scritto uno sfogo sui social dopo l’intervista in cui ha parlato della situazione finanziaria dell’ex marito, Eros Ramazzotti.

Qualche giorno fa Marica Pellegrinelli ha realizzato un’intervista per Grazia in cui ha svelato diversi dettagli della vita privata dell’ex marito, Eros Ramazzotti. In particolare ha parlato della situazione finanziaria del cantante durante il matrimonio. Pellegrinelli però non è rimasta per nulla soddisfatta del modo in cui le sue dichiarazioni soni state diffuse in rete: su Instagram si è sfogata prendendosela con i giornalisti.

Lo sfogo di Marica Pellegrinelli

Nelle sue storie Instagram Marica scrive: “Faccio una diretta Instagram di 40 minuti dove tocchiamo argomenti di amore e dove tocco anche il mio passato. Non era l’argomento principale, anzi! Parlo del bene e del rapporto mantenuto con il mio ex marito, padre dei nostri figli. Questa diretta la vedono in pochi, sfortunatamente anche i giornalisti, che fiutano lo scoop.”

Poi prosegue: “Ad alcune provocazioni della giornalista rispondo in pochi secondi con la verità. Specialmente, che la situazione finanziaria nel 2009 del mio ex marito non era felice, aveva tanti debiti, io avevo solo 21 anni.”

“Sottolineo che queste informazione non è una news, è un dato che lui stesso ha più e più volte sottolineato nonché pubblicato nella sua autobiografia;” – continua Pellegrini – “dico anche che quando ci siamo separati, dopo 10 anni, era nella sua migliore situazione economica degli ultimi 30 anni e che non ho preteso nessun mantenimento o liquidazione come moglie.”

Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo 2024

“Tutto vero, sempre rispondendo a provocazioni, per il semplice fatto che chi tace acconsente“. Poi conclude con queste parole: “Non sono stati anni senza pensieri e lui ha lavorato sodo per rimediare ai danni che altre persone avevano creato su di lui ed io sono sempre stata al suo fianco. Buchi creati anni prima che io entrassi nella sua vita. Punto.“

