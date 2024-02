Angelina Mango ha rivelato che l’amore per Antonio Cirigliano le ha cambiato la vita. Prima di lui la sua musica era molto più malinconica.

La musica di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, non è sempre stata così allegra. Prima, ha rivelato al settimane Chi, era molto più malinconica. Poi nella sua vita è arrivato Antonio Cirigliano: l’amore, si sa, ha il potere di cambiare ogni cosa.

Angelina Mango e l’amore per Antonio Cirigliano

“La prima canzone felice è stata Voglia di vivere, pubblicata a gennaio 2023: lì ho fatto lo switch, ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive.” – ha raccontato Angelina a Chi.

“È la chiave che ho trovato per vivere ed è per questo che canto così, perché parlo di me e sono contenta di aver trovato un nuovo modo di esprimermi perché so che mi ascoltano tantissime persone” – ha proseguito. Poi la cantante ha finalmente parlato del suo fidanzato, Antonio Cirigliano.

“Voglia di vivere l’ho scritta per il mio ragazzo. L’amore fa tanto. E, se un giorno finirà, vi accorgerete anche di quello nelle mie canzoni“- queste le parole di Angelina Mango, che probabilmente voleva zittire i rumor degli scorsi giorni secondo i quali la sua relazione sarebbe stata in crisi.

Angelina Mango e l’esperienza al Festival di Sanremo

Per la giovanissima cantante la settimana del Festival di Sanremo è stata una delle più felici della sua vita. Lo conferma lei stessa con queste parole: “Erano tante emozioni forti e belle, non ho avuto grandi picchi negativi, stress, momenti di tensione fine a se stessi. Era tutto entusiasmo, ha fatto tanto il team di persone che mi seguivano: umane, allegre, simili a me“.

Angelina Mango

Durante l’intervista le è stato chiesto se si aspettava di vincere Sanremo. Lei ha risposto con grande umiltà: “La vedevo come una cosa gigantesca e non mi faccio mai aspettative, ero lì con l’entusiasmo del presente, ogni passo era una grande vittoria”.

