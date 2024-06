Fedez: la mamma sbotta contro Francesco Facchinetti

La mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha attaccato Francesco Facchinetti per una battuta di troppo sui social.

L’ultima controversia social vede protagonisti Anna Maria Berrinzaghi, la mamma manager di Fedez, e l’ex cantante Francesco Facchinetti. Un acceso scambio di battute sui social media lascia trapelare tensioni inaspettate, le cui radici potrebbero affondare in recenti dichiarazioni pubbliche del dj.

Francesco Facchinetti: un video e una battuta discutibili

Il fulcro del dissapore attuale risiede in un video condiviso dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, in cui appare Francesco Facchinetti. Durante un pranzo con Niccolò Vecchiotti, manager di Lucarelli e socio di Facchinetti, quest’ultimo fa riferimento all’ultimo libro di Selvaggia che parla proprio del caso Balocco, “Il vaso di Pandoro“.

Il libro, che critica l’approccio alla beneficenza di Fedez e Chiara Ferragni, diventa lo spunto per una battuta di Facchinetti. Alzandosi da tavola, il cantante e manager: “Selvaggia, ora farai un libro anche su di noi?“. Queste parole sono apparse a molti come una diretta frecciata all’indirizzo del rapper milanese, alimentando ulteriori speculazioni sullo stato attuale della loro relazione.

Francesco Facchinetti

La risposta della mamma di Fedez

Questa battuta, evidentemente, non è piaciuta alla mamma di Fedez che ha risposto a Facchinetti con una storia su Instagram. Nell’immagine postata da Annamaria Berrinzaghi si legge: “Chi si fa i c*zzi suoi campa 100 anni – cit Facchinetti“.

Nonostante in passato Fedez e Facchinetti apparissero in buoni rapporti, avendo per esempio partecipato e cantato insieme al matrimonio di un amico comune, di recente sembra che i rapporti fra i due si siano raffreddati.

Facchinetti, attraverso un post divulgato sui propri canali social, ha velatamente criticato chi mette in mostra ricchezza e vita familiare sul web. A molti era parsa una chiara frecciatina nei confronti del rapper e del modo in cui lui e Chiara Ferragni hanno utilizzato la beneficenza per farsi pubblicità.