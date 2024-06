Fedez ha aperto un canale OnlyFans: “Farò anche quello”

Fedez ha rivelato di aver aperto un canale OnlyFans, piattaforma social solitamente utilizzata per condividere contenuti espliciti.

Dopo il suo ritorno sui social degli scorsi giorni, Fedez continua a far parlare di sé: sembra infatti che il rapper abbia deciso di aprirsi un canale OnlyFans, una piattaforma che viene solitamente utilizzata per condividere contenuti espliciti a pagamento. Lo ha rivelato lui stesso a Giuseppe Cruciani con una telefonata nel corso del programma ‘La Zanzara su Radio 24′.

Fedez apre un canale OnlyFans

“Ciao Crux come stai? Ti devo dare una novità” – esordisce Fedez. Cruciani risponde: “Ehi Fede, come va? Brutte notizie? Ti prego non mi dare brutte notizie un’altra volta. Cosa è successo?“. E il Il rapper spiega: “No, niente di grave. Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose quindi lo dico prima a te che ai miei genitori“.

“Ah meno male, pensavo mi volessi dire che volevi di scrivere un libro sulla Lucarelli” – risponde ironico il giornalista – “No no, OnlyFans va benissimo. Anzi, ora che ci penso. OnlyFans che vuol dire, che sei matto?“.

Fedez

Fedez spiega: “Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale. Fa ridere, tutti mi che mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans. Più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario”.

Cruciani: “Mica farai sesso esplicito?”

Cruciani rimane interdetto, poi, per capirne di più, chiede: “Mica farai sesso esplicito?“. Il rapper lo rassicura: “Ma va, ma che sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di sesso“. Poi, rispondendo alla provocazione del giornalista, aggiunge: “Comunque adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli faccio anche quello“.