Shiva va a processo: rischia fino a 7 anni di carcere

Il rapper Shiva è andato a processo con l’accusa di tentato omicidio: la procura di Milano ha richiesto che sconti una pena di 7 anni.

Andrea Arrigoni, noto come Shiva, è imputato per tentato omicidio, possesso illegale di armi da fuoco ed esplosioni pericolose. I fatti risalgono a luglio 2023 e ad una sparatoria avvenuta a Settimo Milanese. Il rapper deve rispondere delle sue azioni davanti ai giudici del Tribunale di Milano: la procura ha chiesto una pena di 7 anni di carcere.

Shiva a processo: la sua difesa

Durante il processo, l’artista ha colto l’occasione per esprimere pubblicamente riflessioni e realizzazioni maturate durante il tempo trascorso in carcere, ammettendo i propri errori e sottolineando la sua volontà di cambiamento.

In sede di dichiarazioni spontanee, Shiva ha affermato: “I mesi in carcere mi hanno fatto riflettere sull’importanza del mio ruolo di artista, so di essere un veicolo di valori e mi impegnerò, attraverso la mia musica, a trasmettere messaggi ed esempi più sani e soprattutto a non dar più spazio ed importanza a stupide rivalità che nulla hanno a che vedere con la musica”.

“Vorrei solo ritornare a fare la mia musica e ho perfettamente compreso gli errori fatti in passato. Dopo l’episodio del luglio scorso ho deciso di vivere al centro di Milano con la mia compagna e con mio figlio di soli cinque mesi. Non ho visto nascere mio figlio perché ero in quel momento ristretto e questa cosa mi ha fatto soffrire tantissimo e al tempo stesso ho riflettuto sui miei comportamenti“.

Il futuro di Shiva: aspettative e speranze

Il rapper ha poi concluso così: “Ora sono una persona diversa, molto più responsabile e mai più mi troverò in situazioni come quelle oggetto del processo, perché voglio essere un esempio per mio figlio e per tutti i miei fan“.

“Sono un musicista, la mia passione, sin da bambino, è sempre stata la musica. Grazie a tanti sacrifici e molta determinazione sono riuscito, negli ultimi anni, ad affermarmi a livello nazionale e internazionale, realizzando così il mio sogno di fare la cosa che più amo nella mia vita“.