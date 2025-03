L’ex re dei paparazzi ha dovuto rimuovere la puntata di Falsissimo su Fedez da YouTube. Ecco che cosa è successo.

“Il vero amore di Fedez parte 1” è stato uno dei contenuti più discussi degli ultimi mesi. Si tratta infatti della celebre puntata di Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona, in cui l’ex re dei paparazzi svela la verità dietro la fine del matrimonio di Fedez.

Tuttavia a oggi il video non è più disponibile su YouTube: scopriamo il motivo.

Fabrizio Corona

Le cause della rimozione del video su Fedez

I seguaci del programma di Fabrizio Corona si sono chiesti come mai il video non fosse più disponibile sulla piattaforma. In molti hanno cominciato a ipotizzare che la causa fosse dovuta all’ammonimento lanciato da Fedez contro Corona, ma in realtà il motivo sarebbe legato alla violazione del copyright.

Tutto sul contenuto della puntata di Falsissimo su Fedez

La puntata di Falsissimo in questione era interamente incentrata sul racconto di Corona sulla verità dietro la fine del matrimonio tra il rapper milanese e Chiara Ferragni. Nel corso dell’episodio sono state anche mostrate conversazioni private tra Fedez e Angelica Montini, sua presunta amante, sia via chat che per telefono.

I dettagli sulla violazione del copyright

A oggi se un utente prova ad aprire il video riceve il seguente messaggio: “Questo video non è più disponibile a causa di un reclamo di violazione del copyright da parte di Pulp Podcast“.

Si tratta proprio del programma condotto da Fedez e da Mr. Marra e a quanto sembra la violazione del copyright sarebbe dovuta all’utilizzo vietato di un contenuto di proprietà di Pulp Podcast. L’estratto sarebbe quello in cui Fedez si metteva a nudo sul suo malessere prima della puntata di “Sarà Sanremo”, citando anche una misteriosa ragazza.

Proprio Corona avrebbe poi collegato la giovane in questione ad Angelica Montini, ampiamente citata nella puntata di Falsissimo dedicata a Fedez.