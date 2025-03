Salmo racconta Snake, il suo personaggio in Gangs of Milano, la nuova serie: “Per farlo sono dovuto sparire”.

Salmo, alias di Maurizio Pisciottu, interpreta uno dei protagonisti in Gangs of Milano, disponibile dal 21 marzo in esclusiva per Sky e NOW. In un’intervista Fanpage ha parlato del suo personaggio e ha confessato di aver avuto bisogno di allontanarsi da tutto per un po’.

Gangs of Milano: il racconto di Salmo

Gangs of Milano è il nome della serie in cui sarà possibile vedere Salmo. Il rapper interpreta il ruolo di Snake, un ex collaboratore stretto di un potente boss trafficante di cocaina che ha deciso di cambiare vita. Tuttavia, Snake rimane bloccato in una Milano caratterizzata dallo spaccio di droga, dalle lotte tra le gang e da persone costrette a vivere una vita difficile.

Ad ogni modo, il ruolo ricoperto da Salmo è stato cruciale per la buona riuscita della serie.

Infatti, oltre a interpretare uno dei protagonisti, il rapper ha curato anche la colonna sonora e ai microfoni di Fanpage ha rivelato quanto sia stato complicato passare dai videoclip musicali a una vera e propria pellicola cinematografica.

“Grazie al cinema ho abbassato la cresta”: la confessione di Salmo

Il rapper ligure ha fatto anche una confessione: “Grazie al cinema ho abbassato la cresta. Ho seguito l’esempio di Snake e mi sono isolato dal mondo“. Infatti, Salmo ha dichiarato di aver avuto bisogno di un momento lontano dalle distrazioni dei social per dedicarsi al 100% a se stesso.

Per questo motivo l’artista ha deciso di allontanarsi da tutti e di andare a vivere su una collina: “C’è stato un periodo in cui la vita di Snake e la mia erano la stessa cosa, andavano di pari passo”, ha confessato.

Salmo: “Non ci sono bugie in quello che raccontiamo”

L’artista ha anche spiegato che la Milano raccontata nella serie non è poi così lontana da com’è nella realtà. “Ho vissuto a Milano per 15 anni e le ho viste tutte, dal centro sociale ai locali in, ho visto praticamente tutto“, ha confessato.