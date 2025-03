Il celebre rapper di Milano ha attaccato un ragazzo su X in risposta a un suo commento. Ecco che cosa è successo.

Nelle ultime ore Guè, conosciuto un tempo come Gue Pequeno, è finito al centro dell’attenzione del pubblico. Pare infatti che il rapper milanese abbia risposto in maniera dura nei confronti di un ragazzo su X. Di seguito tutti dettagli della vicenda.

L’antefatto e la risposta di Guè

Tutto è avvenuto sotto un post pubblicato dall’artista sul suo account X. Nello specifico, Guè ha condiviso una locandina per promuovere il suo concerto a Barcellona e in accompagnamento ha scritto una didascalia per annunciare il sold out alla data di Londra del suo tour.

In risposta al post, un utente ha così commentato: “Ma chi ti deve venire ad ascoltare ahahah“. Il rapper allora ha deciso di replicare con una dura risposta: “C’è scritto sold out analfabeta somaro“, alla quale l’utente ha nuovamente commentato scusandosi. LONDON 16 SOLD OUT, BARCELONA 18 MARZO pic.twitter.com/FbANiUOzr4 — Guè (@THEREALGUE) March 15, 2025

Tutto sui nuovi tour di Guè

Come anticipato, nei prossimi mesi Guè sarà impegnato in una tournée che lo porterà in giro per l’Italia e per l’Europa. Il “Guè – European Tour 2025” porterà il rapper in giro per i principali palazzetti europei dove avrà la possibilità di eseguire le sue canzoni davanti a un pubblico internazionale.

L’evento è cominciato lo scorso 8 marzo 2025 a Magonza, in Germania e proseguirà tutta la primavera fino al 24 aprile, l’ultima data con sede alla Desert Arena di Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Tuttavia, il cantante non si fermerà qui. Infatti da maggio comincerà anche il “Guè Live 2025”, il tour che vedrà il rapper impegnato nei principali palazzetti d’Italia. La tournée italiana inizierà con il concerto del 3 maggio all’Unipol Forum, a Milano: in tale occasione si esibiranno anche i rapper Artie 5ive e Rasty Kilo.

I concerti poi proseguiranno nel corso dell’estate con tappe che toccheranno diverse importanti città italiane, tra cui Roma e Napoli.