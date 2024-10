La segretario del PD Elly Schlein è salita sul palco del Forum di Assago durante il concerto degli Articolo 31 ed ha duettato con J-Ax.

I fan degli Articolo 31 che hanno partecipato al loro concerto al Forum di Assago hanno assistito ad uno spettacolo decisamente singolare. Durante l’esibizione è salita sul palco, completamente a sorpresa, la segretaria del PD Elly Schlein che ha duettato con J-Ax. Il video del siparietto è immediatamente diventato virale online.

Elly Schlein: il duetto con J-Ax

Intervistata a L’Aria Che Tira su La7, Elly Schlein ha commentato quella sua esperienza: “Mi sono buttata. ‘Così com’è‘ è il primo cd che ho avuto nella mia vita, avevo 11 anni. Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like ad un intervento che feci in Aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo”.

“L’ho colpito perché gli ho scritto citando i loro primi pezzi, quelli dei primi album. Quindi, quando mi è arrivato questo invito, non ho potuto rifiutare. Non mi era mai capitato, non ho mai cantato in vita mia. eri arrivavo dal Parlamento abbiamo finito alle 6 con un intervento duro sui temi del lavoro. Sono arrivata appena in tempo. Non ho potuto neanche provare, mi sono buttata” – spiega Schlein.

Un incontro tra musica e politica

In pochissime ore il video dell’esibizione di Schlein e J-Ax ha fatto il giro del web ricevendo centinaia di commenti. La partecipazione della segretaria del PD al concerto è stata caratterizzata da un’improvvisazione totale.

Questo aspetto ha aggiunto un tocco di autenticità e spontaneità alla sua performance, dimostrando la sua volontà di uscire dalla zona di comfort tipica del ruolo politico per avvicinarsi a un pubblico diverso in un contesto del tutto inaspettato. Inoltre, la presenza di Schlein a un evento tipicamente associato all’intrattenimento e non alla politica apre un dialogo interessante su come i politici possano comunicare con i cittadini in modi non convenzionali.