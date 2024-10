Jennifer Lopez parla del divorzio con Ben Affleck: “Mi ha distrutta”

Jennifer Lopez ha rilasciato una lunga intervista in cui parlato del dolore provato per l separazione con Ben Affleck.

Da quando è diventata ufficiale la separazione, Jennifer Lopez si è mantenuta lontana dalle telecamere ed ha trascorso la maggior parte del suo tempo insieme ai figli e alla famiglia. Adesso la popstar ha deciso di uscire dal silenzio ed ha rilasciato una lunga intervista in cui parla del divorzio con Ben Affleck: scopriamo tutti i dettagli!

Jennifer Lopez: il divorzio con Ben Affleck

“Pensavo di aver imparato a stare da sola, ma non era così” – ha rivelato Jennifer Lopez al magazine Interview – “Questa estate mi sono detta ‘ho bisogno di andare via e stare da sola’. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male“.

“Mi sento sola e spaesata, ma non lascerò che questa cosa mi distrugga. Sono in grado di provare gioia anche da sola. Non devo cercare la felicità da nessun altro, ma solo da me stessa.” – ha spiegato Jennifer, che nonostante tutto ha deciso di non farsi abbattere dagli eventi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

La relazione con Ben Affleck

La storia d’amore tra Lopez e Affleck ha sempre avuto i riflettori puntati addosso. Iniziata nei primi anni 2000, la relazione aveva immediatamente catturato l’attenzione dei media. Qualche anno i due si sono lasciati una prima volta, ma nel 2021 hanno deciso di riprovarci.

Il matrimonio che ne è seguito nel 2022 sembrava suggellare una favola moderna, che purtroppo si è conclusa con un capitolo amaro. Jennifer Lopez ha ufficializzato la fine di questo percorso con la presentazione dei documenti di divorzio lo scorso 20 agosto, segnando la fine di un’era sia nella sua vita personale che nella cultura pop.