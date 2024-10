Ghali, il triste annuncio: la mamma ha di nuovo il cancro

La mamma di Ghali ha di nuovo il cancro: lo ha raccontato il cantante con un lungo post pubblicato su X, ex Twitter.

Dopo aver annunciato pochi giorni fa l’uscita del suo nuovo singolo “Niente panico”, Ghali ha dovuto comunicare ai fan una notizia molto dolorosa. Sua mamma ha di nuovo il cancro: una realtà devastante per il cantante, che ha anche pensato di allontanarsi dalla musica per un po’.

Ghali: il post su X

Per comunicare la notizia, Ghali ha scelto di pubblicare un lungo post su X, ex Twitter. “Mia mamma si doveva operare, un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma si è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto.” – così comincia il lungo messaggio del rapper.

“La paura che mia mamma non riuscisse a superare l’operazione era sempre più forte. In quei giorni mi facevo mille domande: cosa dovrei fare prima che entri in sala operatoria? Come devo passare questi ultimi giorni con lei? Dovremmo guardare dei film insieme? Basteranno le preghiere che abbiamo fatto insieme? Andare a mangiare fuori? Stare insieme basta? Ha senso che io stia scrollando tik tok? E se me ne pentissi? A cosa servono tutti sti soldi e questo successo?“.

Ghali: “Ho pensato di smettere di fare musica”

“Ho pensando più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre” – prosegue Ghali – “Quei giorni mi sentivo solo. Entravano e uscivano medici, donne delle pulizie, infermiere, tutti continuavano a chiederci come stavamo. Mia madre mi disse ‘Ecco vedi? Ghali tu devi continuare, non hai fratelli, non hai sorelle, la musica è un dono di Dio, Dio ti sta dando fratelli e sorelle tramite la musica‘”.

“Spesso andavo a prendermi una boccata d’aria nel giardino dell’ospedale e quel giorno ero lì. Ho messo le cuffie e ho schiacciato play su “niente panico”. Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso. Il vento intorno a me si sollevò, ho sentito una carezza e le mie lacrime scivolavano sul viso fino a finire sul prato, i cespugli intorno si muovevano.”

“In quei giorni ho avuto tanta paura, ma grazie a Dio l’operazione è andata bene. Quel giorno ho capito di aver scritto una cura, e per questo è la canzone più importante della mia vita. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all’università, una guerra o un amore finito, perchè qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura. Niente Panico fuori a mezzanotte“.