Il frontman dei Maneskin celebra un quarto di secolo di vita, condividendo con i fan momenti speciali del suo passato.

Carismatico e acclamato in Italia e anche all’estero, Damiano David – cantante della band dei Maneskin – ha compiuto 25 anni ieri, lunedì 8 gennaio. E in questo giorno così ha speciale, ha deciso di condividere sui social diverse foto che lo ritraggono in tenera età, ricordando molti momenti fondamentali della sua infanzia trascorsa con la sua famiglia.

I ricordi d’infanzia per i 25 anni

Il tempo passa inesorabile, ma alcuni ricordi restano indelebili nella mente. Spegnendo le candeline per il suo 25esimo compleanno, Damiano si guarda indietro per qualche minuto guardando tutti i momenti della sua vita che lo hanno portato alla fama. Ma il successo dei Maneskin non è stato l’unico importante pezzo del puzzle.

Sul suo profilo Instagram, David pubblica diverse immagini del passato: la prima mostra un giovane Damiano tra le braccia della madre. La somiglianza tra i due è sorprendente: il cantante ha voluto ringraziare la madre proprio per averlo messo al mondo 25 anni fa.

Un altro scatto ritrae il rocker italiano in un costume da festa, con una camicia bianca troppo grande e una parrucca nera riccia, forse un presagio dei suoi futuri sogni rock.

Damiano, piccolo boyscout e poi adolescente

Un altro ricordo significativo è rappresentato da una foto di Damiano vestito da boyscout, insieme a due amici. Al collo, sopra la polo verde, porta una “promessa”, il fazzoletto che distingue un gruppo scout dall’altro. Uno scatto che racconta una fase che molti adulti di oggi hanno passato.

Saltando gli anni del liceo e le prime esibizioni dei Maneskin in via del Corso, arriviamo ai giorni nostri. Il frontman sorride, vestito con jeans, felpa e cappellino, un look decisamente più casual rispetto a quelli che sfoggia sul palco oggi.

Auguri inaspettati per la voce dei Maneskin

Il compleanno di Damiano ha suscitato una pioggia di messaggi da ogni angolo del mondo. Tra i più curiosi, un messaggio di Leonardo Di Caprio, come meme più che realtà a giudicare dai commenti divertiti dei fan e degli amici. “Grazie mama David for giving birth on this day 25 years ago so we can have meltdowns over an Italian man today”, ha scritto un fan.

