Coppie scoppiate: tutti i cantanti che si sono lasciati nel 2024

Non solo i Ferragnez: vediamo quali sono tutte le coppie di cantanti che si sono dette addio nel corso dell’ultimo anno.

L’amore tra star, si sa, non è semplice e anche nel 2024 ci sono state alcune rotture tra le celebrity. Diverse coppie, anche quelle che sembravano più solide, alla fine sono scoppiate. Andiamo a vedere quali sono i cantanti che si sono lasciati con il loro partner.

Le coppie italiane che si sono lasciate

Fedez e Chiara Ferragni

Ovviamente i primi di questa infelice classifica non posso che essere gli ormai ex Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati a fine gennaio e la rottura sembra proprio definitiva. Tra ripicche per chi si tiene il cane e frecciatine tramite i social, i tempi d’oro del loro amore sono decisamente tramontati.

Chiara Ferragni e Fedez

Geolier e Valeria D’Agostino

Molto recente anche la rottura di Geolier, il rapper che ha conquistato il palco di Sanremo, con la sua storica fidanzata Valeria D’Agostino. Sui social era circolato un pettegolezzo secondo cui il rapper avrebbe tradito la fidanzata con Maria Esposito (Rosa Ricci in “Mare Fuori“). I diretti interessati hanno prontamente smentito la notizia, ma dalla conclusione del Festival Valeria e Geolier hanno progressivamente iniziato ad allontanarsi fino ad arrivare alla rottura.

I cantanti americani che si sono lasciati

Ariana Grande e Dalton Gomez

Il matrimonio tra Ariana Grande e l’agente immobiliare Dalton Gomez è durato davvero un soffio di vento. I due si sono sposati nel 2021 e si sono lasciati nel 2023. Nel 2024, però, hanno ottenuto ufficialmente il divorzio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

In realtà, il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck non sembra ancora essere finito. Quel che è certo è che la coppia sta attraversando un momento di profonda crisi da cui si spera riesca a riprendersi. JLO le buone intenzioni ce le mette tutte: ha annullato il suo tour negli stadi americani proprio per poter stare più vicina alla sua famiglia.