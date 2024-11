Coldplay, triste annuncio: il bassista Guy Berryman “è molto malato”

I Coldplay si sono esibiti a Melbourne senza il loro bassista Guy Berryman. Chris Martin ha spiegato che il motivo è una grave malattia.

Per la prima volta nella loro storia, i Coldpaly sono saliti sul palco senza il bassista Guy Berryman. A spiegare i motivi dell’assenza è stato Chris Martin, frontman della band, che davanti al pubblico di Melbourne ha anche messo le mani avanti rispetto alla riuscita del concerto.

Chris Martin: le sue parole sulla malattia di Guy Berryman

“Guy è molto malato, non sarebbe riuscito a suonare, quindi avremo uno spettacolo leggermente diverso” – ha spiegato Chris Martin al pubblico presente – “Faremo del nostro meglio per rendere questo concerto fantastico, e so che lo sarà perché siamo a Melbourne con tutte voi belle persone“.

Poi ha aggiunto: “Se vedete alcuni errori e alcuni problemi, è perché non abbiamo il nostro bassista e abbiamo avuto solo circa un’ora per capire come mandare avanti lo spettacolo“. Al posto di Berryman sono riusciti a trovare un sostituto temporaneo: “Abbiamo uno strano alieno che suona il basso, o meglio sembra che stia suonando il basso. Sentirete Guy, ma non lo vedrete“.

https://twitter.com/ColdplayAusNZ/status/1851564784925524368

Sulla malattia, Chris ha spiegato che il batterista è stato colpito da una brutta intossicazione alimentare: “Non mangiate uova e pancetta se le uova non sono ancora cotte”.

Il post su Instagram

Dopo il concerto, Chris Martin ha condiviso un post su Instagram per ringraziare il pubblico. “Grazie Melbourne.”- ha scritto – “Stasera è stata la prima volta nella storia della nostra band che abbiamo suonato uno spettacolo senza tutti e quattro i membri sul palco. Guy si è ammalato inaspettatamente poco prima dello spettacolo”.

Lo “strano alieno” di cui parlava sul palco e che ha preso il posto di Berryman è o il co-produttore e ingegnere del suono della band, Bill Rahko.