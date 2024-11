Arisa parla della sua relazione con Walter Ricci: “Sono molto felice”

Da alcuni mesi, Arisa è legata al musicista jazz Walter Ricci: ecco cosa ha raccontato la cantante della loro relazione.

Per Arisa l’amore stato a lungo un argomento spinoso. La cantante ha sempre parlato apertamente delle sue storie ed in passato, dopo l’ennesima rottura, aveva confessato di iniziare a sentirsi cinica rispetto alle relazioni. Adesso però sembra che le cose siano completamente cambiate.

Da mesi la cantante di “Sincerità” è legata a Walter Ricci, musicista jazz, e sembra che fra i due le cose vadano a gonfie vele. Scopriamo cosa ha raccontato Arisa al settimanale Oggi!

Arisa: “Sono molto felice”

Ciò che unisce la coppia è l’amore viscerale per la musica. “È come se noi fossimo già sposati con la musica” – ha spiegato Arisa – “e per ognuno di noi è essenziale difendere il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Abbiamo investito tanto nel nostro lavoro quindi ogni giorno cerchiamo il modo di bilanciare vita privata e musica“. Poi la tenera confessione: “La realtà è che sono molto felice“.

Per quanto riguarda la possibilità di avere dei figli, per ora la cantante procede con cautela: “In fondo non lo so nemmeno io. Sicuramente vorrei essere una donna realizzata e soddisfatta, con un amor proprio solido affinché poi non sia io un peso per un eventuale figlio. Vorrei essere una mamma sana: per questo sto facendo i miei test personali. Chi fa il mio mestiere in genere ha sempre come priorità se stesso e la propria carriera“.

Arisa

Sembra che oggi Arisa abbia una visione dell’amore e della maternità più serena rispetto a quella del 2022, anno in cui dichiarò: “Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli“.

Carriera musicale in ascesa

Non solo l’amore, anche la carriera musicale sta regalando ad Arisa grandi soddisfazioni. La cantante ha recentemente lavorato alla colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che uscirà nelle sale cinematografiche il 7 novembre e racconta la storia di Andrea Spezzacatena, un giovane che il 20 novembre 2012 si è suicidato dopo essere stato a lungo vittima di bullismo.

Una triste esperienza che purtroppo ha vissuto anche la stessa Arisa. “Avevo voglia di essere al centro dell’attenzione. Forse per questo sono stata bersaglio di dispetti. Mi prendevano in giro perché mio papà pascolava le pecore.” – rivela – “Ma era una cosa di cui io quasi andavo fiera e che in ogni caso non ritenevo una vergogna“.