La probabile setlist del concerto dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma.

L’attesa sta per finire per gli appassionati della musica dei Coldplay: il prossimo venerdì 12 luglio 2024, lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro di quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più coinvolgenti dell’anno. Centinaia di fan sono pronti a convergere verso la capitale per assistere al primo appuntamento italiano del Tour 2024 della band guidata da Chris Martin. Come al solito, la performance live dei Coldplay promette un’immersione totale nelle loro melodie evocative, dal momento che si tratta della loro data zero italiana, l’attesa per scoprire i brani scelti per l’occasione è palpabile. La setlist potrebbe includere un mix esplosivo di successi passati e hit recenti, eppure, non resta che speculare finché non verrà svelata definitivamente.

La possibile scaletta

Partiamo dalla possibile scaletta, basandoci su quella recentemente presentata durante il loro tour in Asia, a febbraio 2024. Sebbene non vi sia la certezza assoluta che i Coldplay seguano lo stesso elenco di canzoni per la tappa romana, l’analisi della lista può offrirci un’idea abbastanza accurata di ciò che potrebbe riecheggiare tra le mura dello stadio Olimpico.

La base della setlist asiatica ha visto i Coldplay esibirsi in una serie di pezzi che abbracciano l’intera carriera della band. Tra questi, possiamo aspettarci l’incontro con:

Planets

Higher

Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Up&Up

Charlie Brown

Yellow

Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Home

Sparks

The Jumbotron Song

Fix You Biutyful



Chris Martin, Coldplay

L’evento del 12 luglio allo stadio Olimpico non sarà soltanto un concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso le diverse fasi della carriera dei Coldplay. L’ampio ventaglio di successi, vecchi e nuovi, garantisce una serata indimenticabile per tutti i fan, in attesa di cantare a gran voce insieme a tutta la band.