I concerti a Roma dell’estate/autunno 2024 presentano una scaletta straordinaria, con l’arrivo di celebrità internazionali e nuovi talenti pronti a sorprendere il pubblico romano.

L’estate e l’autunno a Roma si accendono di note e voci provenienti da tutto il mondo, con un calendario di concerti che si annuncia ricchissimo per il 2024. La capitale italiana si appresta a diventare un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, ospitando eventi musicali che vanno dal rock all’hip-hop, passando per la musica classica e il pop. Un’occasione unica per gli appassionati di musica di ogni genere, che potranno vivere esperienze indimenticabili assistendo alle performance di artisti di fama internazionale e scoprendo nuovi talenti.

Generi e luoghi

I generi musicali dei concerti in programma sono estremamente vari, dal rock al pop, dal jazz alla musica classica, testimoniando la ricchezza e la diversità dell’offerta culturale della città. Ad esempio gli amanti della musica classica avranno l’opportunità di godere di esibizioni al Teatro dell’Opera nel mese di settembre, mentre per coloro che prediligono il jazz, la scelta ricadrà sui concerti previsti a Villa Ada alla fine di luglio, noti per la loro atmosfera intima e raccolta. Vediamo insieme quali sono gli altri spettacoli imperdibili del 2024.

Roma Summer Fest 2024

Dal 02 giugno al 13 settembre, l’Auditorium Parco della Musica diventerà casa del Roma Summer Fest 2024. Questo appuntamento annuale è un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo, grazie alla sua capacità di attrarre big della scena internazionale e nazionale.

Rock in Roma 2024

Per gli appassionati di rock, il Rock in Roma rappresenta un appuntamento imperdibile. Dal 13 giugno al 27 luglio, l’Ippodromo delle Capannelle si trasformerà in un tempio della musica rock, ospitando artisti e band che hanno segnato la storia di questo genere.

Deep Purple a Roma

Il 10 luglio, presso l’auditorium Parco della Musica – Cavea, si esibiranno i Deep Purple. La band, leggenda del rock, promette uno spettacolo che farà vibrare il cuore dei fan con i suoi classici senza tempo.

Subsonica e l’elettronica italiana

L’11 luglio, sempre nella suggestiva cornice della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, sarà la volta dei Subsonica. La band torinese, icona della musica elettronica italiana, è pronta a far ballare Roma con i suoi brani più famosi.

Coldplay: un evento stellare

Uno degli eventi più attesi dell’anno è senza dubbio il concerto dei Coldplay, che si terrà dal 12 al 16 luglio allo Stadio Olimpico. La band britannica, conosciuta per i suoi show spettacolari, sarà a Roma per regalare ai fan un’esperienza musicale unica.

Coldplay

Club Dogo e Loredana Bertè

Il 19 lugio, l’Ippodromo delle Capannelle vedrà l’esibizione dei Club Dogo, protagonisti della scena rap italiana. Il 29 luglio, sarà la volta di Loredana Bertè presso l’Auditorium Parco della Musica – Cavea, una tappa imperdibile per gli amanti della musica italiana d’autore.

Classici italiani: Ranieri e De Gregori

La scena musicale italiana sarà rappresentata anche da Massimo Ranieri e Francesco De Gregori, che si esibiranno rispettivamente il 30 luglio e il 2 settembre all’Auditorium Parco della Musica – Cavea. Due occasioni per riascoltare dal vivo alcuni dei brani più rappresentativi della nostra tradizione canora.

Tra innovazione e tradizione: Fulminacci e Fatboy Slim

Il giovane cantautore Fulminacci si esibirà il 3 settembre, portando sul palco la sua freschezza artistica. Il giorno seguente, sarà la volta dell’icona della musica elettronica Fatboy Slim, pronto a scatenare il pubblico con i suoi ritmi coinvolgenti.

David Gilmour: un grande ritorno

Dal 27 settembre al 3 ottobre, il Circo Massimo ospiterà David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd. Si preannuncia come un evento storico, dove il mito della musica rock si esibirà in uno dei luoghi più suggestivi di Roma.

L’offerta musicale a Roma per il 2024 rappresenta un’occasione imperdibile per vivere emozioni uniche, ascoltando dal vivo alcuni tra i più grandi artisti del panorama mondiale e nazionale. Ogni concerto promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi parteciperà, in una cornice cittadina che fa da perfetto sottofondo a serate indimenticabili.