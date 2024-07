Geolier: annunciato nuovo tour nei palasport nel 2025

Dopo il successo del suo ultimo tour negli stadi, Geolier ha annunciato che nel 2025 tornerà ad esibirsi negli stadi: ecco le date.

Geolier sta vivendo un momento di grande successo e popolarità. Dopo aver incantato 37.000 persone durante la tappa milanese del suo tour estivo, il cantante ha annunciato un nuovo tour nei palasport nel 2025. Vediamo quali saranno le date dei concerti.

Geolier: le date del nuovo tour

Il nuovo di Geolier partirà il 15 marzo 2025 dal Palazzo del Turismo di Jesolo, considerata la data zero, e proseguirà toccando città come Milano, Torino, Bologna e Roma, per poi concludere con un evento speciale previsto il 25 luglio 2025 all’Ippodromo di Agnano a Napoli. Le prevendite dei biglietti sono già disponibili per l’acquisto.

Ecco tutte le date del tour 2025 di Geolier:

15 MARZO 2025 – JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO 21 MARZO 2025 – MILANO – UNIPOL FORUM 23 MARZO 2025 – TORINO – INALPI ARENA 25 MARZO 2025 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA 28 MARZO 2025 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT 25 LUGLIO 2025 – NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO

Un periodo di successi

Geolier attraversa un periodo d’oro della sua carriera. Il suo recente tour estivo ha confermato il suo successo, con tre date sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il suo ultimo album, “Dio lo sa“, ha raggiunto il disco di Platino e si è mantenuto in testa alle classifiche di vendita per tre settimane consecutive.

Geolier al Festival di Sanremo 2024

Inoltre, il brano “I p’ me tu p’ te” è stato proclamato come il secondo più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno, secondo la certificazione FIMI. Questi successi sottolineano la crescente popolarità di Geolier e il forte legame che ha saputo instaurare con il suo pubblico.