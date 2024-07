Ed Sheeran: annunciato un concerto in Italia nel 2025

Dopo aver partecipato al Lucca Summer Festival, Ed Sheeran ha annunciato che nel 2025 tornerà ad esibirsi in Italia con il suo tour europeo.

Ed Sheeran ha appena annunciato che nel 2025 tornerà ad esibirsi in Italia con il Mathematics European Tour 2025. L’appuntamento con i fan italiani è fissato per il 14 giugno 2025 a Roma, ma la location esatta verrà annunciata solo il 10 luglio. Il tour promette di essere un grande evento, attraversando oltre all’Italia, nazioni quali Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca.

Ed Sheeran: l’amore per l’Italia

Il legame di Ed Sheeran con l’Italia non è soltanto di natura musicale. Il cantautore ha scelto di acquistare una casa a Paciano, in Umbria, dimostrando un’affinità personale e affettiva verso il Paese.

Questo, non solo riflette il desiderio dell’artista di avere un rapporto diretto e costante con la cultura italiana, ma evidenzia anche il suo intento di radicare ulteriormente la sua presenza in Italia, come testimoniato dall’annuncio del suo ritorno nel 2025.

Ed Sheeran

Tecnologie contro il bagarinaggio

Un aspetto particolarmente interessante del prossimo tour di Ed Sheeran riguarda le misure adottate contro il bagarinaggio e il mercato secondario di vendita dei biglietti. Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia per la biglietteria digitale mobile, introdotte per iniziativa dell’agenzia Live Nation, si punta a tutelare i veri appassionati.

Questa innovativa strategia mira a garantire che soltanto i fan autentici possano acquistare i biglietti, prevenendo così la rivendita speculativa tramite piattaforme non ufficiali. Inoltre, è prevista una piattaforma ufficiale di rivendita “da fan a fan” al valore nominale, qualora un acquirente non possa presenziare all’evento, aggiungendo una tassa di prenotazione.

il Mathematics European Tour 2025 sarà sicuramente un’occasione imperdibile per vivere la magia della musica dal vivo e riconnettersi con l’arte di uno dei cantautori più amati degli ultimi tempi.