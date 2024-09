Clementino: iniziativa di beneficenza per i bimbi della sua scuola

Il rapper Clementino è tornato nella sua vecchia scuola elementare alle porte di Napoli ed ha regalato kit scolastici ai nuovi alunni.

Clementino si è reso protagonista di una bellissima iniziativa di solidarietà. Il rapper è tornato nella sua scuola elementare a Cimitile, vicino Napoli, ed ha regalato kit scolastici ai nuovi alunni che la frequentano. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con con Andrea Tavolario, imprenditore che ha un’azienda di packaging proprio nel piccolo paese vicino Napoli in cui è cresciuto l’artista.

Clementino: l’annuncio su Instagram

Il materiale sta per essere consegnato ai giovani studenti per il primo giorno di scuola e il rapper lo ha annunciato su Instagram con un po’ di commozione. “Ho frequentato le scuole elementari e medie a Cimitile in provincia di Napoli. Mi andava di fare un fantastico regalo a tutti gli alunni che sono arrivati dopo di me in quella scuola (molto dopo)” – si legge nel post.

“Per questo, in occasione del primo giorno di scuola sarà distribuito gratuitamente a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo Mercogliano-Guadagni di Cimitile una confezione contenente materiale scolastico by Clementino. La distribuzione sarà effettuata dal personale della scuola all’interno delle aule di ogni singolo plesso. Con questa iniziativa vogliamo augurare a tutti gli alunni un buon anno scolastico. Quindi tutti a scuola con Clementino!” – conclude il cantante.

I commenti al gesto di Clementino

Ciò che emerge con forza da questa iniziativa è la consapevolezza di quanto il sostegno all’istruzione sia fondamentale per lo sviluppo di una comunità. Attraverso gesti di solidarietà come questo, si alimenta non solo il percorso educativo degli studenti, ma si rafforza anche il senso di comunità e di appartenenza.

Sotto al post, l’iniziativa di Clementino ha ricevuto moltissimi commenti di approvazione e di apprezzamento per il gesto. Qualcuno, con nostalgia, ha ammesso: “Voglio tornare a scuola anch’io“.