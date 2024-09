Angelina Mango: insulti sui social per il look sexy

Angelina Mango è stata insultata sui social per un look molto sexy che le lasciva scoperto il lato b: i fan hanno difeso la cantante.

Nelle ultime ore Angelina Mango è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Dopo la sua esibizione sul palco del Pride Village Virgo di Padova, la cantante è stata pesantemente criticata sui social per via di un look ritenuto troppo audace. I fan hanno preso le sue difese ritenendo i commenti troppo bigotti.

Angelina Mango: le critiche al suo look

Nel mondo della musica i look che le cantanti portano sul palco hanno ormai un ruolo sempre più centrale. Durante la sua esibizione al Pride Village Virgo di Padova, la vincitrice di Sanremo 2024 ha sfoggiato un outfit total white con dei pantaloni che presentavano un profondo spacco all’inguine. Il lato b di Angelina era totalmente in mostra.

Questa scelta è stata ritenuta di cattivo gusto da alcuni utenti sui social che hanno pesantemente criticato la cantante. “Anche Angelina ha ceduto: impossibile dire di no al ‘modello Elodie’, conviene troppo.” – si legge su X, ex Twitter. E ancora: “Ho notato che in Italia, quando musicalmente non c’è nulla da dire, iniziano a farle spogliare”, “Angelina non scendere a questi livelli“.

anche Angelina ha ceduto: impossibile dire di no al "modello Elodie", conviene troppo pic.twitter.com/J4vFinHL6s — erclab_lariserva (@riserva_erclab) September 8, 2024

La risposta parte dei fan agli insulti

Immediata la reazione dei fan della cantante che sui vari social hanno preso le sue difese. “Siete bigotti” e “Siete dei trogloditi del ca**o” – sono i commenti di risposta che si leggono più spesso.

Ma c’è anche chi ha approfondito la questione: “Il ‘modello Elodie’ esiste da 20 anni oltremare siamo solo estremamente indietro cominciate a ringraziare Annalisa, Elodie e Angelina che ci stanno mandando avanti anni luce nella scena del pop“. Per il momento la cantante non si è espressa e non ha direttamente replicato alle critiche che le sono state rivolte.