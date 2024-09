Carmine Diamante: muore folgorato il cantante neomelodico

Carmine Diamante, cantante neomelodico di 35 anni di origini napoletane, è morto fulminato da una scarica elettrica: fan in lutto sui social.

È morto a soli 35 anni Carmine Diamante, noto cantante neomelodico originario del quartiere Ponticelli a Napoli, vittima di un tragico incidente. Mentre stava compiendo delle normali attività domestiche nella casa di famiglia sul litorale domizio a Castel Volturno, in provincia di Caserta, il giovane artista è stato colpito da una scarica elettrica che gli è stata fatale. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi si sono rivelati vani. Sui social il ricordo dei fan.

Carmine Diamante: la tragica scomparsa

Carmine Diamante, talento emergente della scena neomelodica napoletana, è tragicamente scomparso a causa di un incidente domestico. L’evento si è verificato nella casa della madre dove Diamante è stato vittima di una folgorazione. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il cantante non ha superato l’incidente. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Nato nel quartiere Ponticelli di Napoli, Carmine Diamante era conosciuto per la sua voce e le sue canzoni che univano le tradizionali sonorità neomelodiche a elementi più contemporanei della musica pop. Il suo ultimo singolo, “E Guaglione e tutt e Viche“, era una celebrazione delle giovani donne dei vicoli di Napoli, segno del suo amore per la città e la sua gente.

Tra i suoi brani più noti, “Io voglio te, non voglio lei“, ha raggiunto oltre 60mila visualizzazioni su YouTube, consolidando il suo ruolo nella musica partenopea. La collaborazione con l’artista neomelodico Franco Calone nel brano “Quand T’Annamur” ha messo in luce il suo potenziale e la sua capacità di toccare il cuore dei suoi ascoltatori.

I messaggi dei fan

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha provocato una grande ondata di cordoglio nei social media, dove i fan hanno espresso il loro amore e il loro affetto per l’artista scomparso. Molti hanno sottolineato come Carmine fosse “pieno di vita e di sogni“, ora destinato a “cantare per gli angeli”. Le espressioni di dolore e i tributi hanno riempito i social, confermando quanto fosse amato dal suo pubblico.

La perdita di Carmine Diamante è un duro colpo per la musica neomelodica e per tutti coloro che hanno seguito la sua carriera. La sua musica, che rifletteva l’amore e la passione per la sua città e la sua cultura, resterà a testimoniare il suo talento e la vivacità della sua anima.