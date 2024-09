Selena Gomez, rivelazione shock: “Non posso avere figli”

In un’intervista a Vanity Fair, Selena Gomez ha rivelato di non poter avere figli a causa di problemi di salute.

Le parole di Selena Gomez non hanno lasciato indifferenti i fan che subito si sono mossi per mostrare alla cantante e attrice tutto il loro supporto. Intervista da Vanity Fair, Gomez ha spiegato che un’eventuale gravidanza metterebbe a rischio sia la sua vita che quella del bambino. Vediamo cosa ha detto nel dettaglio.

Selena Gomez: “Non posso avere figli”

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Selena Gomez ha aperto il suo cuore riguardo il desiderio di diventare madre, un sogno che si scontra con serie preoccupazioni per la sua salute. La star di “Only Murders in the Building“, 32 anni, ha confessato di essere stata informata della pericolosità che una gravidanza comporterebbe sia per lei che per il nascituro.

“Ho un sacco di problemi medici” – ha rivelato – “che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino. Non l’ho mai detto pubblicamente, ma purtroppo non posso avere figli. I miei problemi di salute renderebbero la gravidanza troppo rischiosa. Ho pianto molto per questo“.

La lotta contro il lupus e altre sfide

Selena non ha spiegato nel dettagliato le specifiche condizioni di salute che renderebbero una gravidanza rischiosa, ma è noto che l’attrice lotta contro il lupus dal 2015. Questa malattia autoimmune ha portato a varie complicazioni nel corso degli anni, inclusi ansia e depressione diagnosticati nel 2016, che alcuni speculano possano essere correlati ai trattamenti medici per il lupus.

La lotta di Selena contro la malattia ha incluso anche un trapianto di reni nel 2017. Nel 2020 le è anche stato diagnosticato un disturbo bipolare. Nonostante questi ostacoli, ha mostrato una straordinaria resilienza e apertura nel considerare alternative come l’adozione o la maternità surrogata per realizzare il suo sogno di diventare madre.