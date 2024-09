Dave Grohl ha avuto una figlia non con sua moglie: “Chiedo scusa”

Dave Grohl, leader dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana, ha confessato di aver avuto una figlia da una relazione extraconiugale.

Dave Grohl è diventato papà per la quarta volta, ma la mamma della bambina non è sua moglie. L’ex batterista dei Nirvana è infatti sposato dal 2003 con Jordyn Blum, da cui ha avuto tre figlie, e i due non si sono mai lasciati. Con un post su Instagram ha confessato di aver avuto una relazione extraconiugale ed ha chiesto scusa per il suo comportamento.

Dave Grohl: il post su Instagram

“Sono recentemente diventato papà di una bambina nata al di fuori del mio matrimonio.” – si legge nel post pubblicato dall’artista su Instagram – “Ho intenzione di essere per lei un padre amorevole e presente. Amo mia moglie e le mie figlie, e sto facendo tutto ciò che posso per riguadagnare la loro fiducia e meritare il loro perdono“.

L’ex batterista dei Nirvana ha poi concluso: “Siamo grati per la vostra considerazione nei confronti di tutti i bambini coinvolti, mentre andiamo avanti insieme“.

Dave Grohl: il matrimonio con Jordyn Blum

Secondo quanto riportato da People, il leader dei Foo Fighters avrebbe conosciuto Jordyn Blum, ex modella e produttrice televisiva, nel 2001 in un bar. Grohl ha rivelato poi ad Elle che inizialmente non era convinto della conoscenza perchè “non volevo una storia seria“.

Dopo tre mesi si è pentito di non averla più chiamata e alla fine si sono sposati nel 2003 con una cerimonia privata nella loro casa a Los Angeles. Per il musicista si tratta del secondo matrimonio, dopo il primo celebrato nel 1994 con la fotografa Jennifer Youngblood, durato 3 anni. Dall’unione con Jordyn sono nate tre figlie, Violet, 18 anni, Harper, 15 anni, e Ophelia, 10 anni.