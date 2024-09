Taylor Swift rivela: “Voterò per Kamala Harris”

Taylor Swift ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno alla candidata democratica Kamala Harris con una foto e una firma iconiche.

Nell’attuale scenario politico statunitense, segnato da una crescente polarizzazione, la voce delle celebrità acquisisce un peso non indifferente nell’influenzare l’opinione pubblica e l’orientamento di voto, specialmente tra i più giovani. È il caso di Taylor Swift che, attraverso un post su Instagram, ha scelto di rendere pubblico il suo appoggio alla candidata democratica Kamala Harris, inserendosi con forza nel dibattito pre-elettorale.

Taylor Swift: l’endorsement a Kamala Harris

Taylor Swift, con un seguito di 283 milioni di follower su Instagram, ha rotto il silenzio sulle sue inclinazioni politiche. L’endorsement arriva all’indomani del primo dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump, e il messaggio della cantante va oltre la mera dichiarazione di voto: è un invito a un’informazione consapevole e partecipativa.

La popstar statunitense ha pubblicato una foto dello shooting realizzato per la copertina di Time che nel 2023 l’ha eletta persona dell’anno. Nello scatto indossa un rossetto rosso ed è abbracciata ad un gatto. “«Voterò per Kamala Harris” – scrive nel post – “perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos“.

La firma iconica: “Gattara senza figli”

Il post di Swift non è solo un endorsement a Kamala Harris, ma anche un attacco a Trump e al suo candidato vice, il senatore J.D. Vance. Il conclusione del post, la cantante si è firmata “Childless Cat Lady”, ovvero “Gattara senza figli“, definizione attribuita dal senatore dell’Ohio all’attuale vicepresidente degli Stati Uniti e ad altre esponenti democratiche come Alexandria Ocasio-Cortez.