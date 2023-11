SickTeens: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo protagonista del talent X Factor 2023.

C’è una giovane band che potrebbe conquistare molto presto la musica italiana utilizzando come trampolino di lancio X Factor 2023, talent che ha già in passato fatto le fortune di ragazzi di straordinario talento come i Måneskin. Il loro nome è SickTeens, vengono da Reggio Emilia e pur avendo ancora un’età giovanissima sembrano avere le idee ben chiare.

Al loro debutto all’interno del programma televisivo sono riusciti infatti a conquistare la stima e il rispetto di Morgan, un giudice che di talenti se ne intende. Riusciranno a sfruttare al massimo questa opportunità? In attesa di scoprirlo, ecco alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i SickTeens: biografia e carriera

I SickTeens sono Alex, Rick e Gonza, tre ragazzi classe 2003 che si conoscono dai tempi delle scuole medie ma si sono ufficialmente ritrovati insieme per fare musica durante il periodo della pandemia. In quei giorni molto particolari si sono riuniti grazie a una chat in cui commentavano, in contemporanea da casa, i film che guardavano in televisione.

Dai film sono presto passati alla stesura di testi, come conseguenza quasi naturale, e una volta che le restrizioni del lockdown sono state allentate hanno iniziato a girare i primi freestyle, per poi suonare insieme e comporre vere e proprie canzoni.

Sickteens

Nel 2021 pubblicano il loro primo EP, un disco di genere emo-trap in cui riescono a far confluire gran parte delle loro influenze, simili, ma allo stesso tempo anche differenti.

Ma chi sono i membri dei SickTeens? Alessandro Ruzza (Alex) è il cantante e frontman del gruppo. Cresciuto in una famiglia di musicisti, è nato con la passione per la musica e ha studiato canto dagli 8 ai 10 anni, per poi avvicinarsi al mondo del rap. Complice questa formazione ibrida, è riuscito nel corso della sua vita a spaziare tra i generi, fino ad approdare al pop punk.

Francesco Gonzaga (Gonza) è il chitarrista della band. Anche lui ha studiato musica fin da ragazzo, e la sua formazione è di stampo classico. Inizialmente ha imparato a suonare le tastiere, studiando prima solfeggio e armonia, poi pianoforte per ben cinque anni. Durante l’adolescenza si invaghisce però per la chitarra elettrica, strumento che ritiene più divertente, e diventa anche appassionato di produzione musicale.

Riccardo Bertani (Rick) è infine il batterista di questo giovane e stravagante trio. Anche lui ha visto nascere in sé la passione per la musica grazie all’esempio dei genitori, in particolare del padre, che lo ha spinto fin da giovanissimo a prendere lezioni. Nel corso della sua vita ha provato molti strumenti diversi, prima di appassionarsi definitivamente al mondo delle percussioni.

I SickTeens a X Factor 2023

La loro avventura all’interno di X Factor è iniziata con una cover dei Five Seconds of Summer durante le Audition: Youngblood. La loro grinta è dirompente e convince tutti. Per loro arriva non solo una standing ovation, ma anche quattro sì da parte dei giudici e la benedizione di Morgan, che paragona addirittura Alex a un “mini Bowie“.

Proprio Morgan gli offre una chance nella fase dei Bootcamp, e loro se la giocano presentandosi con un prezzo di Justin Bieber, Hold On, ma in una chiave decisamente più aggressiva rispetto all’originale. Un arrangiamento che conquista tutti, da Dargen a Fedez, e ovviamente anche Morgan, il quale li promuove alla fase successiva.

Arrivati agli Home Visit, i SickTeens dimostrano un background musicale molto vario e si lanciano una cover del classico Careless Whisper di George Michael, ovviamente rivisitato. Stavolta non fanno breccia nel cuore di Morgan, che li vede ancora molto acerbi, ma nonostante questo decide di portarli fino ai Live per provare a farli crescere lavorandoci insieme.

Sai che…

– Il loro nome d’arte è un chiaro richiamo alla pandemia da Covid-19. SickTeens è un gioco di parole tra sick teens (gioventù malata) e la parola sixteen (sedicenne).

– Su Instagram i SickTeens hanno un account da diverse migliaia di follower.

– Anche su TikTok i SickTeens sono molto attivi con un profilo seguito da migliaia di persone.

