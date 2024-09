Merk & Kremont: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo di dj italiano famoso per tante hit.

Hanno dominato l’estate con tormentoni come Un altro mondo, insieme a Marracash, hanno conquistato il mondo grazie a hit che hanno conquistato il pubblico a livello internazionale. E adesso sono pronti a imporsi anche nel mainstream televisivo italiano. Stiamo parlando di Merk & Kremont, un duo di dj di grande talento. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e sulla loro vita privata.

Chi sono Merk & Kremont: la carriera

Merk & Kremont nascono a Milano dall’unione di due appassionati di musica, Federico Mercuri e Giordano Cremona. Dj di grande talento, fin dall’inizio della loro carriera sono riusciti ad attirare l’attenzione di alcuni importanti nomi della musica internazionale, tra cui Avicii e Steve Angello. Proprio questa ‘benedizione’ gli permette di arrivare presto alla firma con un’etichetta, la Spinnin’ Records.

Merk and Kremont

La loro prima collaborazione di prestigio arriva nel 2016, quando partecipano al remix Someone Who Needs Me di Bob Sinclar. I maggiori successi arrivano però a livello italiano, quando cominciano a lavorare come produttori per alcuni degli artisti più prestigiosi del nostro paese, tra cui Fabio Rovazzi, Ghali e Gianluca Vacchi in brani come Andiamo a comandare, Tutto molto interessante, Senza pensieri, Good Times e DAM.

Il loro maggior successo fin qui arriva comunque a livello internazionale, nel 2018, quando lanciano con i DNCE il singolo Hands Up.

Cosa fanno oggi Merk & Kremont

In anni recenti hanno fatto il loro debutto anche a Sanremo, in particolare producendo nel 2023 il brano Furore di Paola & Chiara. In quella edizione si sono esibiti insieme alle due sorelle Iezzi con un medley delle loro canzoni più famose. Nell’estate hanno quindi lanciato il tormentone Un altro mondo con Tananai e Marracash, mentre nel 2024 sono stati annunciati tra i protagonisti di Suzuki Music Party, il nuovo ‘contro-Festival’ di Amadeus.

Sai che…

– Nel 2014 sono stati inseriti nella Top 100 dj stilata dalla prestigiosa rivista DJ Magazine, in particolare al 94esimo posto.

– Giordano Cremona è il figlio di Raul Cremona, celebre attore e comico.

– Hanno lavorato con Il Pagante. D’altronde, è una questione di famiglia: Eddy Veerus, al secolo Edoardo Cremona, è il cugino di Giordano.

– Si sono già esibiti in tutto il mondo, dall’Arabia Saudita alla Cina, dalla Florida all’Indonesia, passando per Hong Kong, il Giappone e la Tunisia.

– Su Instagram Merk & Kremont hanno un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok hanno un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Merk & Kremont, ecco una playlist presente su Spotify: